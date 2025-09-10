70ª Festa do Peão de Barretos movimentou R$ 545 milhões e recebeu 990 mil visitas

70ª Festa do Peão do Peão de Barretos movimentou R$ 545 milhões - Crédito: Éric Ribeiro/ Setur-SP

A Festa do Peão de Barretos, maior do gênero na América Latina, completou 70 anos e alcançou outro marco histórico: movimentou diretamente R$ 545 milhões, valor acima do estimado para esta última edição da Festa. É o que revela a pesquisa de campo realizada no evento pelo CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

De acordo com dados da organização, foram registradas cerca de 990 mil visitas à Festa do Peão de Barretos neste ano. O evento contabiliza acessos registrados ao Parque, levando em conta que o ingresso permite a saída e o retorno do visitante.

Para ajudar a traçar o perfil deste visitante, o CIET entrevistou 1.036 participantes durante o evento. Os frequentadores de Barretos são homens (51%) e mulheres (49%), com cerca de 36 anos de idade. Além disso, a maioria possui ensino Superior Completo (45%) e têm renda familiar média de R$ 14 mil. São frequentadores assíduos que já foram a cinco edições da Festa e que tem como principal motivação os shows e as opções de lazer.

Os participantes costumam ir em cinco dias de evento e gastam, em média, R$ 605,60 por dia. As despesas estão relacionadas ao turismo, que inclui ingresso, transporte, hospedagem, alimentação, compras e lazer, impulsionando significativamente a economia local.

A pesquisa também revela que a maioria (55%) dos visitantes da Festa do Peão de Barretos é do Estado de São Paulo, seguidos por moradores de Minas Gerais, Paraná e Goiás. Ao todo, a Festa recebeu visitantes de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, o que demonstra a relevância do evento em âmbito nacional. Mas não para por aí, pois turistas estrangeiros, vindos dos Estados Unidos, Itália e Uruguai, também marcaram presença na Festa.

“A Festa do Peão de Boiadeiro é sempre fantástica, e esta edição foi particularmente inesquecível, pois celebrou os 70 anos de uma Festa que valoriza a cultura sertaneja. O melhor rodeio do mundo movimenta toda a cadeia do turismo e gera emprego e renda, além de ter um forte caráter social. É um orgulho para o nosso Estado sediar um evento como este”, disse o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

“O evento atingiu todas as nossas expectativas. Preparamos uma edição histórica para os 70 anos e ficamos muito felizes da entrega que realizamos para os visitantes e, mais uma vez, com a grande movimentação financeira que impacta a região e beneficia tantas pessoas”, afirmou o presidente de Os Independentes, Jeronimo Luiz Muzeti, responsável pela organização do evento.

A pesquisa ainda aponta que a grande maioria do público (81%) é formada por turistas ou excursionistas, que costumam viajar em grupos de amigos (33%) ou em família (29%). O principal meio de transporte utilizado para chegar a Barretos foram os carros (73%), próprios ou de carona. Além das excursões (29%), os principais meios de hospedagem escolhidos pelos visitantes foram hotel/pousada (28%) e o camping do Parque do Peão (20%).

Como os visitantes avaliaram o turismo na cidade e a Festa?

Os turistas e moradores que frequentaram a Festa avaliaram positivamente o evento (9,4 de 10). No turismo em Barretos, destacaram a boa hospedagem (95,5%), opções de alimentação, com restaurantes, bares e outros (94,6%), a oferta de informações turísticas no site oficial (90,1%), além de sinalização turística na cidade (91,6%).

Outro dado positivo é que 89,5% se sentiram seguros na cidade e 84,1% comentaram que Barretos é acessível para pessoas com deficiência. Para 90% dos visitantes, a hospitalidade dos moradores se destaca e a cidade atendeu às expectativas de 92,4% dos turistas.

Na Festa do Peão de Barretos, a programação cultural/shows (97,4%), as competições (96,5%), a segurança (94,4%), o camping (94,3%) e a limpeza (94%) foram os mais lembrados pelos turistas. Palavras como “tradição”, “inesquecível”, “diversão”, “espetáculo”, “alegria” e “rodeio” foram recorrentes na fala dos entrevistados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de agosto e 28 e 30 de agosto de 2025 no Parque do Peão. A distribuição do campo foi setorizada em sete locais do evento para abordar o máximo de perfis de público.

Mais que um evento: o impacto social e ambiental da Festa do Peão de Barretos

A 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos também se destaca por diversas ações sociais e iniciativas de sustentabilidade. O evento firmou uma parceria de mais de 30 anos com o Hospital de Amor, uma instituição de tratamento de câncer na cidade que oferece atendimento gratuito. A Festa do Peão de Barretos é uma das principais fontes de arrecadação de fundos para o hospital, e em 2025, a parceria arrecadou mais de R$ 8 milhões por meio de doações de artistas sertanejos, como a dupla Hugo & Guilherme, que doou o cachê integral de seu show.

Já a apresentação de Frei Gilson, que aconteceu na noite de 25 de agosto, resultou na arrecadação de mais de 30 toneladas de alimentos. A iniciativa foi promovida por Os Independentes e o volume arrecadado será repassado ao Fundo Social de Solidariedade, que fará a distribuição entre famílias em situação de vulnerabilidade, e a entidades assistenciais de Barretos.

Já o Universo Eco, projeto do Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH) em parceria com Os Independentes, promoveu ações de cuidado, autoestima e dignidade para os mais de 90 agentes ambientais que atuaram na coleta seletiva de resíduos do evento. Os agentes receberam kits de autocuidado, com itens de higiene e beleza, além de ter uma "Tarde de Beleza" com cortes de cabelo, manicure, massagem e barbearia, realizada por voluntários.

O Parque do Peão também implementou uma série de melhorias em sua rede elétrica para aumentar a segurança, eficiência e sustentabilidade do evento. As mudanças incluíram a troca de postes de madeira por postes de concreto; a substituição de cabeamento nu por cabos protegidos e a instalação de totens de ligação de alvenaria para barracas e trailers.

