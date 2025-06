3ª etapa do Campeonato Paulista Off Road será realizada neste sábado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O evento contará com participantes de oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Crédito: divulgação

Será realizada nesta sexta-feira, 13 de junho, a partir das 19h, no Hotel Nacional Inn, e São Carlos, a abertura da 3ª etapa do Campeonato Paulista Off Road. O evento será realizado neste sábado, 14 de junho, a partir das 9h, em Itirapina.

A competição, terá a participação de 40 veículos com tração 4 X 4 entre SUVs e jipes modernos com a participação direta de aproximadamente 150 pessoas. A prova, que desafiará pilotos e navegadores, representa uma etapa do Campeonato Paulista Off Road, que é realizado pela Associação Brasileira de Automobilismo Fora de Estrada e supervisionado pela FASP - Federação de Automobilismo de São Paulo.

O evento contará com participantes de oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A prova é de regularidade. Cada um dos competidores tem um tempo exato para percorrer determinado percurso. A checagem da performance dos veículos será realizada por satélite, via GPS. Assim, a cada décimo de segundo que o veículo passar fora do previsto pelo regulamento da regularidade, ele perde um ponto. Assim, quem perder menos pontos até o fim do percurso será o vencedor da disputa.

Serão premiados os competidores que chegarem do primeiro ao quinto lugar de cada categoria nas categorias Super Master, Graduados, Turismo e Turismo light.

O diretor de prova, Clayton Prado, afirma que o maior desafio dos competidores é manter a média de velocidade durante toda a prova. “Teremos 200 pontos de controle dos competidores, mas eles não sabem onde eles estarão. A aferição da velocidade será realizada o tempo todo. Faço estas provas há 23 anos e o desafio é interessante”, destaca ele.

O percurso da prova envolve 8 estradas rurais num trecho de 120 quilômetros entre a orla da Represa do Broa até áreas de reflorestamento na zona rural. A velocidade máxima é de 60 quilômetros por hora. A previsão é que a prova dure entre 4h a 4h30, devendo começar às 9h e terminar até aproximadamente 13h30.

Os competidores são de várias idades. O piloto tem que ter acima de 18 anos e navegadores tem que ter mais de 16 anos

Existem algumas duplas com competidores com idade acima de 70 anos. Trinta por cento dos competidores são mulheres.

Vários casais participarão da competição. O evento conta com o apoio da APIB (Associação de Proprietários de Imóveis do Broa) e da Prefeitura de Itirapina.

O município de São Carlos receberá a etapa do Paulista de Off Road no dia 13 de dezembro.

Leia Também