3ª etapa do Campeonato Paulista Off Road reuniu competidores de cinco estados

Os competidores nas belas paisagens de Itirapina: Campeonato Paulista Off Road, realizado pela Associação Brasileira de Automobilismo Fora de Estrada e supervisionado pela FASP - Federação de Automobilismo de São Paulo - Crédito: Divulgação

Dezenas de competidores de cinco estados brasileiros participaram, no último sábado, 14 de junho, da 3ª etapa do Campeonato Paulista Off Road. A competição contou coma a participação de vários veículos com tração 4 X 4 entre SUVs e jipes modernos.

A prova colocou os pilotos e navegadores frente a frente com uma série de desafios de uma etapa do Campeonato Paulista Off Road, realizado pela Associação Brasileira de Automobilismo Fora de Estrada e supervisionado pela FASP - Federação de Automobilismo de São Paulo. Competidores de cinco estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso participaram do evento esportivo sobre rodas.

"Pela segunda vez, tivemos a honra de trazer uma etapa do Campeonato Paulista Off Road para a belíssima orla da Represa do Broa, em Itirapina — um cenário simplesmente espetacular para esse tipo de evento. Recebemos 30 equipes vindas de diversas regiões do Brasil, compondo um grid de peso com verdadeiros mestres do rally de regularidade 4x4”, afirma o diretor de prova, Clayton Prado.

Segundo Prado, a prova foi intensa e repleta de desafios, colocando à prova a habilidade dos competidores e encantando a todos com um roteiro que uniu técnica, aventura e paisagens deslumbrantes. “Meu agradecimento especial à APIB e à Prefeitura de Itirapina pelo apoio essencial na realização dessa etapa. Juntos, fortalecemos o esporte e valorizamos as belezas do nosso Estado”, concluiu Prado.

REGULARIDADE - A prova foi de regularidade e não de velocidade. Cada um dos competidores tem um tempo exato para percorrer determinado percurso. A checagem da performance dos veículos foi realizada com alta tecnologia para não haver nenhum erro, com a utilização de satélite, via GPS.

Foram premiados os competidores que chegarem do primeiro ao quinto lugar de cada categoria nas categorias Super Master, Graduados, Turismo e Turismo light.

O percurso da prova teve 8 estradas rurais num trecho de 120 quilômetros entre a orla da Represa do Broa até áreas de reflorestamento na zona rural. A velocidade máxima foi de 60 quilômetros por hora.

Os competidores eram de grande diversidade, tanto de idade, profissão ou origem. Algumas duplas forma formadas por competidores com idade acima de 70 anos e outros eram jovens. Trinta por cento dos competidores foram mulheres. Vários casais participaram da competição. O evento contou com total apoio da APIB (Associação de Proprietários de Imóveis do Broa) e da Prefeitura de Itirapina. O município de São Carlos receberá a etapa do Paulista de Off Road no dia 13 de dezembro.

RESULTADO - SUPER MASTER

1º - Ernesto Masamitsu Kabashima / Maidy Chaim - São Paulo (SP)

2º - Wander Eduardo de Almeida F / Vitor Fleischmann - Nova Lima (MG)

3º - Glauber Martins da Fontoura / Gabriel Riani - Barueri (SP)

4º - Marcos Bortoluz / Marcelo Bortoluz - Caxias do Sul (RS)

5º - Oswaldo Netto / Bruno Cruz - São Paulo (SP)

6º - José Carlos da Silva / Marcos Fernando Evangelista – Cuiabá (MT)

7º - Fernando Lage / Enedir da Silva Junior - Belo Horizonte (MG)

RESULTADO - GRADUADOS

1º - Renato Bruno Parreiras / Lobsang Max - Belo Horizonte (MG)

2º - Marcos Giannoni / Fernando José Freneda da Silva São Paulo (SP)

3º - Ricardo Sampaio Lins / Gabriel Cunha Lins - São Paulo (SP)

4º - Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz de Andrade Silva - Belo Horizonte (MG)

5º - Fernando Tokita / Rafael Labhardt - São Paulo (SP)

6º - Alfredo Turcatto / Isabela Mazzeo Turcatto - São Paulo (SP)

RESULTADO - TURISMO

1º - Thiago da Silva Chaves / Vitor Conrado Faria Gomes - São José dos Campos (SP)

2º - Fabio Regis Donini / Leonardo Hirata – Ibirá (SP)

3º - Manuel Nunes / Danilo Nunes - São Caetano do Sul (SP)

4º - Jorge Chaguri Filho / Taisa Lopes - São Paulo (SP)

5º - Eduardo Bonome Neves / André de Melo Xavier - Nova Lima (MG)

6º - Lenito Carlos Mendes / Marcio Di Iorio - Taubaté (SP)

7º - Adriano Furtado / Carlos Brezolin Santana de Parnaíba (SP)

8º - Gustavo Vescovi Medeiros / Ellon Marcel Kufky Siqueira – Curitiba (PR)

9º - Marco Nunes / Matheus Henrique - Colombo (PR)

10º -Erico Padovan Ferrareze / Michel Aranha Conessa – Cotia (SP)

11º - Matheus Pucci / Pamela Pucci - São Paulo (SP)

12º - Willian Iwao Kamada / Naira Miyuki Hirakawa - São Paulo (SP)

RESULTADO - TURISMO LIGHT

1º - Alceu de Moraes Junior / Grasiele Menezes da Silva – Americana (SP)

2º - Rogério Sampaio / Aline Toledo Sampaio – Guapiaçu (SP)

3º - Fernando Ribeiro Costa Silva / Danielle Capriolli Costa Silva - São Paulo (SP)

4º - Paulo Gomes Alves Ferreira / Gabriela Chagas Autran Rib - São Paulo (SP)

5º - Douglas Doria Mazari / Adimilson da Silva - São Carlos (SP)

