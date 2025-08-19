(16) 99963-6036
34 novos radares começam a operar em rodovias estaduais nesta quarta-feira; confira os locais

Ao todo, 84 equipamentos já estão operando; locais foram definidos com base em critérios técnicos, como índice de acidentalidade, excesso de velocidade e travessia de fauna

19 Ago 2025 - 15h58Por Jéssica C.R.
Rodovia - Crédito: divulgaçãoRodovia - Crédito: divulgação

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) colocará em operação, a partir de 0h desta quarta-feira (20), mais 34 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias sob sua gestão. Somados aos 50 equipamentos em operação desde o dia 12/08, são no total 84 equipamentos distribuídos pelo estado.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com equipamentos instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. Confira a seguir a lista dos 34 novos radares. A lista anterior pode ser acessada no site do DER-SP.

Com os novos dispositivos, motoristas que trafegam acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir a acidentalidade nas estradas paulistas. “A instalação de radares simboliza o compromisso do Governo de São Paulo em priorizar a segurança dos usuários e reforçar a mensagem de que toda vida importa, buscando chegar o mais próximo possível de eliminar o índice de acidentes nas rodovias paulistas”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A seleção de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como altos índices de acidentalidade, histórico de excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo, assim que concluídos todos os testes.

Confira a localização dos 34 novos radares:


 

