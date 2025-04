2ª reunião do Conselho Municipal das Relações Étnico-Raciais discute preparação do Desfile Cívico

Compartilhar no facebook

Desfile Ibaté - Crédito: arquivo

O Conselho Municipal das Relações Étnico-Raciais de Ibaté realizou sua 2ª Reunião Ordinária no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Na pauta, foram discutidos temas importantes para a Educação Municipal, a organização do Desfile Cívico deste ano e a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, participou do encontro e apresentou os passos para a construção da Conferência Municipal. Já o Secretário Adjunto de Cultura, Giliardi Nishihara, conduziu a discussão sobre a organização do Desfile Cívico, que este ano será orientado por um Termo de Ajuste de Conduta firmado entre a Prefeitura de Ibaté e o Ministério Público Estadual. O acordo prevê, entre outras ações, o trabalho com a temática Étnico-Racial por um período de três anos.

O Prefeito Municipal, Ronaldo Venturi também esteve presente e aproveitou a oportunidade para ratificar a escolha da nova diretoria executiva do conselho, além de esclarecer dúvidas dos conselheiros. O prefeito destacou a importância da participação ativa, fiscalização e controle social exercidos pelos Conselhos Municipais, e reafirmou seu compromisso em apoiar a atualização e modernização da legislação municipal, adequando os colegiados às necessidades da cidade.

Ao final da reunião, foram encaminhados os grupos de trabalho responsáveis pela organização e acompanhamento dos preparativos para o Desfile Cívico, que promete valorizar e refletir as questões étnico-raciais em sua edição deste ano.

