23ª Cavalgada de São Francisco de Assis reúne cavaleiros e famílias em Ibaté

Crédito: divulgação

Neste domingo (19) Ibaté foi palco de mais uma grande celebração da fé, tradição e cultura sertaneja com a realização da 23ª Cavalgada de São Francisco de Assis. O evento reuniu aproximadamente 280 cavaleiros, que percorreram diversas ruas da cidade em um belo desfile, levando alegria e devoção à população.

A cavalgada teve como ponto de chegada a Igreja Matriz de São Francisco de Assis, onde os participantes foram recebidos com uma festa especial, repleta de guloseimas, bebidas e muita confraternização. Estima-se que cerca de 600 pessoas prestigiaram o evento, tornando o dia ainda mais marcante.

Durante a celebração, o Padre Júlio Bueno fez questão de agradecer a todos que contribuíram para o sucesso da cavalgada, destacando o apoio do comandante da Guarda Municipal Jéslei Rigolão, do Sargento Caldeira da Polícia Militar, e do Major Fumagali, secretário de Segurança Pública do município. Também foram lembrados o Prefeito Ronaldo Venturi e o Vice-prefeito Damião, pelo incentivo e presença.

Um agradecimento especial foi dirigido ao grupo de voluntários Sertanejo do Bem, que sob a locução e coordenação do voluntário Bira, conduziu com entusiasmo e organização a belíssima cavalgada, mantendo viva essa tradição que já faz parte da história de Ibaté.

Ao final, o padre e os organizadores expressaram votos de gratidão e fé:

"Que Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis abençoem a todos que participaram e contribuíram para essa linda e histórica festa. Muito obrigado a todos que compareceram — vocês fizeram a diferença!"

Foi um domingo de devoção, união e alegria que ficará na memória dos ibateenses.

