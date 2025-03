1º Campeonato de Pesca do Broa registra a captura de 55 piranhas

Compartilhar no facebook

Represa do Broa em Itirapina - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, apoiou o 1º Campeonato de Pesca "ITIRA-PIRA", realizado no sábado, dia 22 de março. O evento, organizado pela Associação dos Proprietários de Imóveis no Broa (APIB), teve como objetivo incentivar a pesca da piranha, uma espécie não nativa que ameaça o ecossistema da Represa do Lobo – Broa.

Além de promover a pesca responsável, o campeonato buscou proporcionar lazer e integração entre pescadores, além de destacar o potencial turístico de Itirapina. A prefeita Graça e o vice-prefeito estiveram presentes, acompanhados de autoridades locais.

O evento contou com 539 inscritos, resultando em 166 embarcações e na captura de 55 piranhas. Parte do leite arrecadado será doada aos moradores do Broa e outra parte destinada ao Fundo Social da cidade.

Foram entregues medalhas e troféus aos participantes, celebrando o sucesso do evento e a conscientização sobre a preservação ambiental na região.

