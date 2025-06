164 alunos se formam no PROERD em Ibaté

Crédito: divulgação

Na noite da última quarta-feira, dia 4 de junho, foi realizada no Ginásio de Esportes Donato Rocitto, a cerimônia de formatura e entrega dos certificados aos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). O programa desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com as escolas, tem como objetivo capacitar crianças e adolescentes para tomarem decisões seguras e responsáveis, além de promover a cultura de paz e fortalecer os laços entre a comunidade escolar e a Polícia Militar.

O evento contou com a presença de autoridades, entre elas, o Prefeito Ronaldo Venturi, o Secretário de Governo e Presidente do CONSEG, Fábio Gomes, o Secretário de Segurança Pública, Major Fumagale, o Secretário Adjunto de Segurança Pública, Tenente Marco Aurélio, a Secretária de Educação, Rosângela Oliveira (Nova), o vereador Val Construtor, representando a Câmara Municipal, além do Comandante do Pelotão da Polícia Militar de Ibaté, Tenente Lourenço, professores, as diretoras Rozenei Oliveira e Flaviana Caravieri e o instrutor do PROERD, Cabo PM Thiago Mazzi Lencione.

No total, 164 alunos de sete turmas do 5º ano das escolas Neusa Milori Freddi e Maria Luiza Batistela Danieli concluíram o programa.

A cerimônia foi marcada por muita alegria, participação dos familiares e pela presença do mascote Leão Daren, que animou o público.

Durante seu discurso, o prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância do PROERD para a formação das crianças. “Estamos muito felizes em ver esse ginásio lotado de famílias, professores, alunos e autoridades, todos unidos em um propósito comum que é investir na educação e na formação cidadã dos nossos jovens. O PROERD não é apenas um programa de prevenção às drogas e à violência, é um projeto que ensina valores, responsabilidade e escolhas corretas. Nosso governo apoia e continuará apoiando iniciativas como essa, que fazem a diferença na vida das nossas crianças e no futuro da nossa cidade”. Afirmou o prefeito.

Além da entrega dos certificados, os alunos participaram de sorteios de diversos brindes, incluindo uma bicicleta, tornando o momento ainda mais especial e inesquecível para os formandos.

O instrutor do PROERD, Cabo PM Thiago Mazzi Lencione, também agradeceu o empenho dos alunos e das famílias, reforçando que o conhecimento adquirido será fundamental para que eles trilhem um caminho seguro, longe das drogas e da violência.

