Veja como usar os contÃªineres e ajudar a manter SÃ£o Carlos limpa

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, reforça a importância do uso correto dos contêineres de resíduos urbanos distribuídos na região central da cidade. A iniciativa busca incentivar a população a adotar práticas simples no descarte do lixo, contribuindo para ruas mais limpas, redução de odores e melhoria da qualidade de vida.

Os contêineres estão posicionados em pontos estratégicos da área central para facilitar o acesso dos moradores e comerciantes. O objetivo é garantir mais praticidade no descarte e evitar que resíduos sejam deixados em vias públicas.

Entre as principais recomendações está a necessidade de embalar corretamente o lixo. A orientação é utilizar sacos resistentes e bem fechados, prevenindo vazamentos e espalhamento de resíduos. Além disso, a população deve sempre depositar o lixo dentro dos contêineres, evitando deixá-lo ao redor, o que pode atrair animais e causar sujeira.

Outro ponto destacado é a flexibilidade de horário. Como a coleta é realizada diariamente, os moradores podem descartar seus resíduos a qualquer momento, desde que respeitem as orientações de acondicionamento.

A ação integra o programa “São Carlos mais bonita”, que tem como foco a preservação dos espaços urbanos e o incentivo à conscientização ambiental.Entre os benefícios apontados estão a manutenção de ruas mais limpas, a diminuição de odores desagradáveis e a construção de uma cidade mais saudável e agradável para todos.