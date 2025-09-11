Última chamada: pacotes do 1º lote da TUSCA 2025 se encerram nesta quarta-feira

O relógio está correndo: 11 de setembro é o último dia para garantir seu pacote da TUSCA 2025 no 1º lote. A partir do dia 12, os ingressos viram de preço e o acesso ao festival universitário mais esperado do Brasil fica ainda mais concorrido.

De 20 a 23 de novembro, São Carlos será palco de um novo universo de música, encontros e celebração coletiva. A TUSCA 2025 já tem atrações de peso confirmadas, como Seu Jorge, Liniker, Ana Castela, MC Hariel, CPM 22, BaianaSystem, Detonautas e os DJs Illusionize, Chapeleiro e Camacho. Tudo isso em meio a uma celebração onde o esporte, a diversidade e a cultura universitária se encontram no ritmo de um “despertar de um novo mundo” — tema da edição deste ano.

São 6 festas em 4 dias, mais de 50 atrações e +40 horas de evento, consolidando a TUSCA como o maior festival universitário da América Latina. Quem já conhece sabe: cada lote é uma corrida contra o tempo, e ficar de fora não é opção. Quem ainda não garantiu o passaporte para essa experiência única precisa se decidir agora.

SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações

Ingressos: Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag – 1º lote encerra dia 11/09

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

