TUSQUINHA vai à escola: universitários promovem integração e diversão para mais de 130 crianças e anuncia a próxima ação esportiva solidária.

Mais de 50 jovens universitários das associações atléticas acadêmicas fundadoras da TUSCA - Centro Acadêmico Armando Sales de Oliveira (CAASO) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - se uniram às empresas produtoras do evento, Criativa Agência e Projeto Pontinha de Voluntariados, para promover a primeira edição de 2023 da ação "Tusquinha vai à escola".

O evento ocorreu na manhã de sábado, dia 16 de junho, na Escola Professor Luiz Viviani Filho, no bairro Cidade Aracy, e contou com a participação de mais de 130 crianças. Com uma variedade de atividades recreativas, o objetivo foi proporcionar um dia de integração entre as crianças e os jovens universitários. O cronograma incluiu atividades recreativas e educativas, apresentações das baterias e distribuição de pipoca e lanches.

Essa ação é parte do projeto Tusca Social, um dos pilares da Taça Universitária de São Carlos - TUSCA, que busca promover iniciativas de voluntariado para a comunidade local, ações em prol da preservação do meio ambiente e campanhas de diversidade e respeito.

A próxima ação está marcada para o dia 9 de julho, a partir das 10h, o já conhecido “TUSQUINHA”, um evento 100% esportivo e de boas-vindas para os calouros, no qual só é permitido competir os alunos do primeiro ano das faculdades. Também organizado pelas duas atléticas, o “TUSQUINHA” já está em sua 9ª edição e conta com 4 modalidades esportivas em quadra, tanto no feminino quanto no masculino: vôlei, futsal, basquete e handebol. A edição deste ano acontecerá pela segunda vez no ginásio Milton Olaio Filho, sendo que anteriormente ocorria dentro das faculdades.

O “TUSQUINHA” arrecada alimentos para doação, tendo conseguido arrecadar mais de 2 toneladas no ano passado. Esperamos que este ano também seja um grande sucesso, pois muitas pessoas precisam dessas doações. Tusca Social, aquecendo não só a TUSCA, mas também a cidade.

Leia Também