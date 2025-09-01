Tusca social: transformando a festa em impacto social para São Carlos

A TUSCA, maior evento universitário do interior paulista, não é apenas uma celebração de cultura, música e entretenimento. Por meio do TUSCA Social, a festa se consolida como uma plataforma de transformação social, engajamento comunitário e responsabilidade coletiva, fortalecendo vínculos entre universidades, estudantes e a cidade de São Carlos.

Ao longo dos anos, a TUSCA Social contabiliza resultados expressivos: nas últimas edições, o Porta a Porta arrecadou milhares de roupas, alimentos e produtos de higiene; o Tusquinha Social atendeu mais de 300 crianças por edição; o Vale-Alimento já acumulou mais de 66 toneladas de alimentos doados; e a CompeTUSCA arrecadou mais de 1.200 galões de tampinhas e lacres, beneficiando instituições locais.

ENTENDA OS PROJETOS DA TUSCA SOCIAL

O TUSCA Social nasceu a partir do Tusquinha, ação voltada para crianças das escolas públicas de São Carlos, aliando recreação, oficinas, práticas esportivas e lanches em um momento lúdico e educativo. Com o sucesso dessa iniciativa, a TUSCA expandiu suas ações e hoje desenvolve projetos que promovem conscientização, diversidade e responsabilidade social.

Entre eles estão:

• CompeTUSCA: competição solidária que arrecada tampinhas de garrafas PET e lacres de alumínio, envolvendo participantes de diversas cidades e universidades. Desde 2022, mais de 1.200 galões de tampinhas e lacres já foram arrecadados e doados para instituições como a Santa Casa e APAE de São Carlos, fortalecendo o espírito coletivo e a responsabilidade social. A edição 2025 receberá inscrições de participantes de São Carlos, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Passos (MG).

• Tusquinha Social: ação itinerante em escolas públicas, promovendo atividades recreativas, culturais e esportivas para crianças e jovens, aproximando universidades e escolas da comunidade. Anualmente, o projeto atende mais de 300 crianças, criando momentos de aprendizado, integração e lazer.

• Porta a Porta: campanha de arrecadação de brinquedos, roupas, alimentos e produtos de higiene, realizada diretamente nos bairros da cidade. Em 2025, a ação recolheu 2.250 roupas, 170 kg de alimentos e dezenas de produtos de higiene e limpeza, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade e até comunidades atingidas por enchentes em outros estados.

• Feira de Profissões “Construindo o Futuro”:aproxima estudantes da educação básica de cursos, universidades e projetos de extensão, incentivando o ingresso no ensino superior e o conhecimento sobre oportunidades acadêmicas. A edição de 2025 está prevista para setembro/outubro.

• Vale-Alimento e Mercadinho: a cada pacote de festas, os participantes doam 1 kg de alimento não-perecível, contribuindo para mais de 66 toneladas arrecadadas desde 2017, destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos e a projetos parceiros como PROARA e Associação Paradesportiva.

• Posto de Acolhimento: espaço dedicado à saúde física, mental e emocional durante os dias de evento, com atendimento especializado de psicólogos e capacitação da equipe para prevenção de violência, discriminação e uso de substâncias, garantindo um ambiente seguro e inclusivo para público, artistas e equipe.

Além dessas ações, a TUSCA Social promove campanhas de conscientização sobre diversidade, prevenção à violência, inclusão, acessibilidade e sustentabilidade ambiental, em parceria com associações como a Associação Paradesportiva de São Carlos e cooperativas locais de reciclagem.

PARCEIROS QUE TRANSFORMAM IMPACTO EM RESULTADO

O sucesso do TUSCA Social é resultado de parcerias estratégicas com instituições como o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, responsável pela contagem e redistribuição das arrecadações; a Diretoria de Ensino de São Carlos, em ações nas escolas públicas; o Projeto Pontinha e a Associação Paradesportiva de São Carlos, promovendo inclusão esportiva e social. Outras colaborações pontuais incluem Greenpeace, Campanha do Agasalho, Santa Casa, APAE e PROARA.

SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações

Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

