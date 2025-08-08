Tusca Social doa 250 uniformes escolares a escola pública de São Carlos

Muito além dos palcos, a TUSCA também faz história fora das arenas. Em mais uma ação de impacto social, a TUSCA 2025 realizou a doação de 250 camisetas escolares para estudantes da Escola Marilene Therezinha Longhin, em São Carlos. A entrega aconteceu no dia 1º de agosto, em uma parceria com a Diretoria de Ensino da cidade, reafirmando o compromisso do evento com a comunidade local.

A ação faz parte do projeto TUSCA Social, braço da TUSCA dedicado a promover responsabilidade social, cidadania, diversidade e consciência coletiva. O setor é coordenado pelas atléticas fundadoras do evento — AAAUFSCar e AAA CAASO — em conjunto com a Criativa Agência, produtora responsável pelo festival.

A iniciativa representa um gesto concreto de retribuição à cidade que acolhe, há décadas, o maior campeonato universitário esportivo do Brasil. O investimento por meio da entrega dos uniformes, reforça o olhar da TUSCA para além das quadras e palcos — alcançando também as salas de aula. E a abertura da Diretoria de Ensino faz com que tudo isso seja possível.

Além da ação de doação de uniformes, o TUSCA Social abriga outros projetos contínuos como o Tusquinha Social, Porta a Porta, CompeTUSCA, Mercadinho e Feira de Profissões — todos com o objetivo de fortalecer vínculos entre os universitários e a população de São Carlos, gerando impacto positivo e duradouro na cidade.

SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações

Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

