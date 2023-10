TUSCA à vista: tem jogos, tem festas, e a palavra do evento é integração

Crédito: divulgação

Enquanto todos estão ansiosos para o evento mais esperado do ano, a TUSCA 2023, surge a pergunta: quem pode realmente participar desse fenômeno universitário? Vamos esclarecer as nuances para garantir que ninguém perca a diversão.

Jogos: Abertos a Todos!

Para os jogos, a boa notícia é que a entrada é gratuita, e todos são bem-vindos. Não há restrições de idade ou classificação indicativa. Qualquer pessoa pode participar dessa celebração esportiva que reúne equipes de diversas universidades. Prepare-se para testemunhar competições emocionantes e torcer pelo seu time favorito acompanhado de torcidas organizadas e muita paixão.

Festas: Uma Festa Inesquecível para Maiores de 18 Anos

As festas noturnas e diurnas são o destaque da TUSCA, e é que 100% open bar! No entanto, a entrada nas festas é permitida apenas para maiores de 18 anos, não sendo necessário ser universitário para participar. Esses eventos imperdíveis acontecerão na renomada Arena Tusca, situada na Avenida Faber, 700, no Jardim Nova São Carlos.

O Calendário da TUSCA

O evento oficialmente começa na quinta-feira, 02 de novembro, feriado, e se estende até domingo, 05 de novembro. Os jogos, realizados no formato 'mata-mata', ocorrem em diversas praças esportivas da cidade, no último dia, todos se reúnem na tenda da tarde, no ginásio do Milton Olaio Filho, para descobrir quem será o vencedor da edição.

O Significado das Atléticas Universitárias

As Atléticas Universitárias têm uma importância afetiva significativa, formando um legado que transcende gerações de estudantes. Elas são associações independentes formadas pelos estudantes com o objetivo de integrar, incentivar a prática esportiva e promover a sociabilização entre os alunos, além de realizar diversas ações sociais.

Embora muitas vezes associadas a festas, as atléticas não se resumem a isso. As festas são a parte empresarial das atléticas, funcionando como uma fonte de recursos para sustentar as modalidades esportivas, financiar materiais, treinadores e possibilitar a participação em competições. Essas são celebrações com um propósito maior, onde os estudantes se reúnem para comemorar, se integrar e contribuir para a autossuficiência dessas associações.

A TUSCA 2023 representa mais do que uma festa ou competição, é a união e tradição das Atléticas Universitárias em seu melhor momento.

AGENDA:

DIA 1 – CORSO (16h às 4h)

Dia: 02/11, na Arena Tusca

Ingressos: R$ 145

Palco principal: Péricles, WIU, Teto, MC Danny, Mega Baile do Areias e Illusionize Music;

Palco eletrônico: Thais Barja, FractaLL, Etta Music e Marcela Andrade.

DIA 2 - 03/11, na Arena Tusca

TENDA (14h – 20h)

Ingressos: R$ 150

Open bar, atrações ainda não foram divulgadas.

FESTA NOTURNA (23h – 8h)

Ingressos: R$ 155

Palco principal: NX Zero, Zé Neto e Cristiano, MC Ryan SP e Pabllo Vittar;

Palco eletrônico: Bhaskar, DJ Zac, Doksomusic, Molothav, Gaba Kamer e Idid.

DIA 3 - 04/11, na Arena Tusca

TENDA (14h – 20h)

Open bar, atrações ainda não foram divulgadas.

Ingressos: R$ 105

FESTA NOTURNA (23h – 8h)

Ingressos: R$ 175

Palco principal: Luisa Sonza, Lexa, MC Hariel, MC Jacaré e JD Arana;

Palco eletrônico: Ekanta Jake, Vini Vici, Spuri Music, Tessuto, Renato Ratier, Adala Moon e Shoul Shine DJ.

DIA 4 - Dia: 05/11, Tusca Zone no Ginásio Milton Olaio

Festa open bar das 14h às 22h. Atrações não divulgadas

Ingressos: R$ 75.

Ingressos em: https://blacktag.com.br/eventos/13317/tusca-2023

@sigatusca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também