Marmoraria abre vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas

Crédito: divulgação

A Tivoli Distak Marmoraria, referência no setor de pedras ornamentais e acabamentos de alto padrão, está com diversas vagas abertas para profissionais qualificados que buscam crescer junto com a empresa.

As oportunidades são para as funções de Engenheiro Civil, Arquitetos(as), Designers de Interiores, Programador CNC Router, Empilhadeirista, Motorista Entregador (categoria C), Projetista (com conhecimento em SketchUp e AutoCAD), Mestre de Obra, Azulejista (especializado em assentamento de piso de granito), Coordenador de Projetos, Medidor Orçamentista, Coordenador de Almoxarifado e Pátio e Técnico de Logística.

A empresa oferece salários compatíveis com o mercado e um ambiente de trabalho dinâmico, que valoriza o crescimento e o profissionalismo da equipe.

Os interessados devem enviar o currículo via WhatsApp para o número (16) 99785-6382.

