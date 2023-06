Tempo frio: pele também precisa de atenção durante as baixas temperaturas

Médico dermatologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Diogo Pazzini -

Usar protetor solar, beber água e utilizar hidratantes são recomendações conhecidas para a pele durante o verão. Mas, não é porque as temperaturas reduziram que os cuidados deixam de ser necessários. Pelo contrário. O tempo frio também exige atenção redobrada com a pele.

“Não é porque acabou o verão que não precisa mais usar protetor solar. O Brasil é um país tropical e tem níveis de radiação altos mesmo em outras estações, como no outono e inverno. Além de ajudar na prevenção do câncer de pele, o uso de protetor solar atua também diminuindo a degradação do nosso colágeno, aquilo que dá firmeza à pele”, revela o médico dermatologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Diogo Pazzini.

Segundo o especialista, cada estação do ano exige um cuidado diferente com a pele, e o inverno é considerado o melhor momento para recorrer a tratamentos dermatológicos devido à exposição ao sol ser menor nesse período.

“Essa é uma excelente época para intensificar os tratamentos dermatológicos, já que praia e piscina e consequente alta exposição solar não estarão mais presentes como no verão”, aponta o dermatologista.

Hidratação

Além do uso de casacos e acessórios que protegem o corpo do frio, o médico também aconselha a proteção da pele com a aplicação de creme hidratante. “De preferência após o banho e após lavar o rosto. Quem tem a pele com tendência ao ressecamento pode precisar aplicar de 2 a 3 vezes ao dia. Atenção especial às partes mais ásperas do corpo, como cotovelos, joelhos e calcanhares. Para o rosto precisa ser um produto específico ao seu tipo de pele”, instrui Pazzini.

Ainda no que se refere a hidratação, o médico orienta o uso de creme noturno específico com ácidos, clareadores, anti-idades adequados a cada tipo de pele e de hidratantes labiais. “Evite passar a língua sobre os lábios para molhá-los, pois só piora o ressecamento”, alerta.

Para quem é adepto a maquiagem, Pazzini diz que a retirada antes de dormir é imprescindível. “Um cuidado muito falado, mas que muitas mulheres não fazem. Para isso, use água micelar e finalize com o sabonete específico para o seu rosto”, aconselha o médico.

Ele ressalta também que a frequência de banhos quentes e demorados devem ser evitados em período de baixas temperaturas, pois retiram a oleosidade natural que retém a umidade da pele, tornando-a ressecada.

Outra dica

O médico dermatologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Diogo Pazzini, ainda reforça a importância da ingestão de água nos dias frios, período em que naturalmente o consumo tende a diminuir. “Beba muita água. Beber água faz bem para a pele em todas as estações”, conclui.

