Tem jogos, tem festas, e o tema é: O DESPERTAR DE UM NOVO MUNDO

Tusca 2023 - Crédito: Divulgação Tusca

Depois de uma revolução, vem o novo. A TUSCA 2025 chega com o tema “O Despertar de Um Novo Mundo”, dando sequência à narrativa simbólica que, ano após ano, transforma São Carlos no centro esportivo universitário do Brasil. Mais do que uma festa, a TUSCA é uma experiência coletiva. E nesta edição, ela se apresenta como um mundo recém-nascido — onde a liberdade se estabelece, as tribos se reconectam e o impossível não tem espaço.

A promessa de um novo universo já começa a tomar forma com os nomes confirmados no palco principal: Seu Jorge, MC Hariel, CPM 22 e Ana Castela. São vozes distintas, de estilos diversos, que representam o encontro entre passado, presente e futuro — exatamente como propõe o tema deste ano. De 20 a 23 de novembro, esse line-up abrirá os portais de um evento que promete mais de 50 atrações, seis festas e mais de 40 horas de celebração, marcando o calendário cultural do interior paulista.

Se em 2024 o tema central foi a ruptura, agora o foco está no que floresce após o caos: A TUSCA se apresenta como esse território mágico onde o ordinário dá lugar ao extraordinário, e onde cada participante é peça fundamental na criação de algo maior — mais bonito, mais coletivo e mais livre.

Serviço – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

Atrações liberadas até o momento: Seu Jorge, MC Hariel, CPM 22, Ana Castela

Ingressos: disponíveis no site Blacktag

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca



