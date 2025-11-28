(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
O maior evento do ano

Super Saldão prepara megaevento com Aniversário, Black Friday e Feirão em São Carlos

28 Nov 2025 - 08h04Por Jessica Carvalho R.
A Super Saldão prepara para esta sexta e sábado, dias 28 e 29 de novembro, o maior evento promocional do ano, unindo Aniversário da loja + Black Friday + Feirão Oficial em uma única ação especial destinada aos consumidores de São Carlos e região.

Segundo a empresa, a proposta é retribuir o apoio do público ao longo de 2025 com descontos agressivos, condições inéditas e uma estrutura reforçada para receber famílias que desejam renovar a casa com economia real.

A direção destaca que o evento foi pensado como uma celebração dupla: do crescimento da marca e da confiança dos clientes. “Este foi um ano de desafios, aprendizados e muita entrega. A Super Saldão só alcançou esse patamar porque São Carlos sempre nos abraçou”, afirma a organização.

Durante os dois dias de promoção, a loja promete preços abaixo dos praticados durante todo o ano em móveis, eletrodomésticos e utilidades para o lar, além de facilidades no pagamento e atendimento reforçado.

A campanha convida os consumidores a aproveitarem o momento:

  • É hora de renovar a casa.

  • É hora de aproveitar de verdade.

  • É hora de celebrar juntos.

A Super Saldão reforça seu agradecimento aos clientes, parceiros e amigos que fazem parte da história da empresa e garante que o evento será uma das maiores ações promocionais já realizadas no comércio local.

“Super Saldão – Aqui o desconto é de verdade.”

Serviço

WhatsApp: (16) 3419 9282 
Endereço: Rua 1º de Maio nº 238
Instagram https://www.instagram.com/supersaldao_tendtudo/
Facebook: https://www.facebook.com/supersaldaosaocarlos/

