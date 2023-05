- Lindo Guarda roupa casal , com espelho ,4 portas e 6 gavetas , ótimo aproveitamento interno e com opções de cores de R$ 1499,00 por R$ 899,00 ou 24X R$ 49,00 no cartão Luiza .

E ainda você pode parcelar em 10x sem juros em todos cartões .

Somente nesta segunda (29) no Magalu de São Carlos.

Compre na loja ou chame um vendedor no link https://vendedor.magazineluiza.com.br/filiais/10

Somente nesta segunda no Magalu: