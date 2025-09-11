Semana do Cliente na Radical Vest

A Radical Vest preparou uma semana inteira de promoções em comemoração ao Dia do Cliente. Até o fim da campanha, quem passar pela loja poderá aproveitar preços exclusivos em peças selecionadas.

Entre os destaques estão calças jeans a partir de R$ 59,99 e camisetas Onbongo a partir de R$ 59,99.

A ação busca oferecer estilo e qualidade com valores acessíveis, permitindo que os clientes renovem o guarda-roupa gastando pouco.

A promoção é válida por tempo limitado

SHOPPING IGUATEMI

RUA PASSEIO DOS FLAMBOYANTS, 200 – LOJA 82

PARQUE FABER CASTELLI, SÃO CARLOS

FONE: (16) 3413.4986

CELULAR: (19) 9.9839-8254