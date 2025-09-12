(16) 99963-6036
Semana do Cliente na Radical Vest

12 Set 2025 - 10h02Por Radical Vest Centro
Crédito: divulgação

A Radical Vest preparou uma semana inteira de promoções em comemoração ao Dia do Cliente. Até o fim da campanha, quem passar pela loja poderá aproveitar preços exclusivos em peças selecionadas.

Entre os destaques estão calças jeans a partir de R$ 59,99 e camisetas Onbongo a partir de R$ 59,99.

A ação busca oferecer estilo e qualidade com valores acessíveis, permitindo que os clientes renovem o guarda-roupa gastando pouco.

A promoção é válida por tempo limitado

RADICAL VEST CENTRO
Telefone: (16) 3307-6287
Celular: (19) 9.9839-8235
WhatsApp: Clique aqui para falar com a loja

Não perca a chance de aproveitar a Semana do Cliente e garantir seu novo visual com preços especiais na Radical Vest.

 

 

