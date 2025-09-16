(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Lançamento imobiliário

São Carlos vai viver um novo conceito de morar, conheça o Villas Damha Impper

16 Set 2025 - 17h14Por Imobiliária Cardinalli
A Imobiliária Cardinali, líder de mercado em vendas em São Carlos, apresenta em primeira mão um novo capítulo da cidade: o Villas Damha Impper, um projeto que equilibra como poucas o desenvolvimento e a qualidade de vida.

Fruto da união entre o Grupo Impper — referência em projetos de alta qualidade no interior paulista — e a Damha Urbanizadora, que carrega décadas de tradição e prestígio, o Villas Damha Impper nasce para ser um marco.

Mais do que um condomínio, é uma coleção limitada de sobrados independentes, criados para quem valoriza espaço, privacidade e equilíbrio.
Arquitetura precisa, escolhas conscientes e design inspirado no que realmente importa: transformar o simples ato de morar em uma experiência autêntica.

O projeto contempla áreas de lazer completas e seletivas — piscina, quadras, coworking, pet place, salão de festas e gourmet — sempre conectadas ao verde e ao bem-estar.
Cada detalhe traz a harmonia entre natureza, conforto e funcionalidade.

E como símbolo, o canário-da-terra, que só pousa onde encontra equilíbrio e pertencimento. Um convite para quem deseja viver onde tudo faz sentido.

Em breve, São Carlos vai conhecer o Villas Damha Impper.
Fique atento: as próximas páginas da cidade já estão sendo escritas.

Para mais informações sobre o Villas Damha Impper, entre em contato com a Imobiliária Cardinali pelo WhatsApp/telefone: (16) 2107-8000.

