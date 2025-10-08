(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
The Four Horsemen

São Carlos vai estremecer com show da banda cover do Metallica no dia 17 de outubro

08 Out 2025 - 16h15Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos vai estremecer com show da banda cover do Metallica no dia 17 de outubro -

O público rockeiro de São Carlos tem um encontro marcado com muita energia e peso!

Na sexta-feira, 17 de outubro, às 20h, o Liberty Music Hall será palco de um show eletrizante com The Four Horsemen, reconhecida como a maior banda cover do Metallica do Brasil. 

Com um repertório fiel aos clássicos da lendária banda norte-americana, o grupo promete reviver sucessos que marcaram gerações, como Enter Sandman, Master of Puppets, One e Nothing Else Matters, em uma noite de pura nostalgia e adrenalina.

Ingressos antecipados com desconto:

Pelas redes sociais da SP2 Produções 
WhatsApp: (16) 98170 7575 
Site: www.sp2producoes.com.br

Local: Liberty Music Hall — Rua Conde do Pinhal, 2919, Centro, São Carlos/SP
Data: Sexta, 17 de outubro
Horário: 20h

 Garanta já o seu ingresso e prepare-se para uma noite insana ao som de muito METALLICA

 

Leia Também

Podas em altura com responsabilidade: conheça os serviços da Ambiental Podas
Sua árvore em boas mãos16h30 - 07 Out 2025

Podas em altura com responsabilidade: conheça os serviços da Ambiental Podas

Don Capitán, barbearia por assinatura inaugura segunda unidade na Vila Prado
Novidade12h45 - 07 Out 2025

Don Capitán, barbearia por assinatura inaugura segunda unidade na Vila Prado

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial09h04 - 07 Out 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

2º Festival do Pastel acontece dias 11 e 12 de outubro no Kartódromo de São Carlos
Eu Amo Chocolate Especial Morango09h58 - 03 Out 2025

2º Festival do Pastel acontece dias 11 e 12 de outubro no Kartódromo de São Carlos

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h24 - 03 Out 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Últimas Notícias