São Carlos vai estremecer com show da banda cover do Metallica no dia 17 de outubro

O público rockeiro de São Carlos tem um encontro marcado com muita energia e peso!

Na sexta-feira, 17 de outubro, às 20h, o Liberty Music Hall será palco de um show eletrizante com The Four Horsemen, reconhecida como a maior banda cover do Metallica do Brasil.

Com um repertório fiel aos clássicos da lendária banda norte-americana, o grupo promete reviver sucessos que marcaram gerações, como Enter Sandman, Master of Puppets, One e Nothing Else Matters, em uma noite de pura nostalgia e adrenalina.

Ingressos antecipados com desconto:

Pelas redes sociais da SP2 Produções

WhatsApp: (16) 98170 7575

Site: www.sp2producoes.com.br

Local: Liberty Music Hall — Rua Conde do Pinhal, 2919, Centro, São Carlos/SP

Data: Sexta, 17 de outubro

Horário: 20h

Garanta já o seu ingresso e prepare-se para uma noite insana ao som de muito METALLICA!