São Carlos ganha academia de Cheerleaders

Neste sábado, dia 15, às 16h, foi inaugurada em São Carlos uma academia dedicada à modalidade de cheerleading. As professoras Karine Muller e Wendy Simão, que possuem ampla experiência internacional, abriram as portas do novo espaço localizado na Rua Luiz Carlos de Souza, nº 89 - Jardim Alvorada, atrás do antigo restaurante Casa Branca.

O Centro de Treinamento Team Zero Discount conta com uma estrutura moderna, incluindo um piso específico para a prática — o chamado “tablado” — equipado com mais de 1.800 molas de amortecimento, ideal para a execução de acrobacias e saltos. A academia oferecerá turmas para crianças, adolescentes e adultos.

Karine e Wendy já participaram de camps com atletas de diversos países, como Rússia, EUA, Chile e Colômbia, e atualmente são técnicas das equipes de cheerleading da USP e da UNESP. Além disso, atuam em competições e eventos por todo o Brasil, com destaque para os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Paraná e São Paulo, conquistando diversos títulos.

Vale a pena conhecer o espaço e se matricular! O cheerleading, que combina elementos de ginástica artística, ginástica acrobática, levantamento de peso e dança, vem crescendo de forma expressiva no Brasil desde o final da década de 1990. O tablado instalado na academia é um dos mais modernos do interior paulista, e atletas de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Araraquara e Rio Claro já confirmaram presença na inauguraçã