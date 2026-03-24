(16) 99963-6036
quarta, 25 de marÃ§o de 2026
Cidade limpa

SÃ£o Carlos avanÃ§ando na limpeza urbana

25 Mar 2026 - 07h35Por SÃ£o Carlos Ambiental
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
SÃ£o Carlos avanÃ§ando na limpeza urbana -
São Carlos, reconhecida como a Capital Nacional da Tecnologia, dá mais um passo importante rumo à modernização dos serviços públicos.
 
A implantação da coleta conteinerizada representa um avanço real na gestão de resíduos urbanos — um modelo já consolidado em diversas cidades do Brasil e do mundo, como Sorocaba, Campinas, Jundiaí, Itu, Santa Gertrudes e muitas outras.
 
Essa tecnologia traz mais eficiência, organização e qualidade para a cidade. Com os resíduos armazenados em contêineres adequados e coleta mecanizada, o sistema se torna mais seguro, mais rápido e mais eficiente, reduzindo impactos ambientais, odores, lixo exposto e até problemas como entupimento de bueiros e proliferação de vetores.
 
Além disso, esse modelo contribui diretamente para:
Ruas mais limpas e organizadas
Mais conforto para comerciantes e moradores
Redução de resíduos espalhados nas vias públicas
Maior eficiência operacional da coleta
Mais qualidade de vida para todos
 
A conteinerização é uma tendência moderna na gestão de resíduos, utilizada em mais de 250 cidades brasileiras, mostrando que São Carlos está no caminho certo, se equiparando às melhores práticas adotadas em municípios de diferentes portes.
 
Esse é um projeto de evolução contínua. Ajustes e melhorias serão realizados ao longo da implantação, sempre com foco em alcançar a melhor experiência para a população e garantir a eficiência do sistema.
 
A participação de todos é fundamental.
 
Com colaboração, conscientização e uso correto dos contêineres, São Carlos se torna uma cidade ainda mais limpa, organizada e preparada para o futuro.
 
 Cidade limpa é responsabilidade de todos.
 

Leia TambÃ©m

JoÃ£o Carlos & Bruno e Felipe & FalcÃ£o se apresentam em show especial de Dia das MÃ£es
Especial Dia das MÃ£es13h55 - 24 Mar 2026

JoÃ£o Carlos & Bruno e Felipe & FalcÃ£o se apresentam em show especial de Dia das MÃ£es

Confira as ofertas do supermercado JaÃº Serve
Publieditorial08h55 - 24 Mar 2026

Confira as ofertas do supermercado JaÃº Serve

PÃ¡scoa solidÃ¡ria mobiliza doaÃ§Ãµes para crianÃ§as em SÃ£o Carlos
Publieditorial08h29 - 23 Mar 2026

PÃ¡scoa solidÃ¡ria mobiliza doaÃ§Ãµes para crianÃ§as em SÃ£o Carlos

ColÃ©gio Jardim da CrianÃ§a abre matrÃ­culas com condiÃ§Ãµes especiais em marÃ§o
Oportunidade13h22 - 20 Mar 2026

ColÃ©gio Jardim da CrianÃ§a abre matrÃ­culas com condiÃ§Ãµes especiais em marÃ§o

Confira as ofertas do supermercado JaÃº Serve neste final de semana
Publieditorial08h48 - 20 Mar 2026

Confira as ofertas do supermercado JaÃº Serve neste final de semana

Ãšltimas NotÃ­cias