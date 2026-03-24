SÃ£o Carlos avanÃ§ando na limpeza urbana

A implantação da coleta conteinerizada representa um avanço real na gestão de resíduos urbanos — um modelo já consolidado em diversas cidades do Brasil e do mundo, como Sorocaba, Campinas, Jundiaí, Itu, Santa Gertrudes e muitas outras.

Essa tecnologia traz mais eficiência, organização e qualidade para a cidade. Com os resíduos armazenados em contêineres adequados e coleta mecanizada, o sistema se torna mais seguro, mais rápido e mais eficiente, reduzindo impactos ambientais, odores, lixo exposto e até problemas como entupimento de bueiros e proliferação de vetores.

Além disso, esse modelo contribui diretamente para:

Ruas mais limpas e organizadas

Mais conforto para comerciantes e moradores

Redução de resíduos espalhados nas vias públicas

Maior eficiência operacional da coleta

Mais qualidade de vida para todos

A conteinerização é uma tendência moderna na gestão de resíduos, utilizada em mais de 250 cidades brasileiras, mostrando que São Carlos está no caminho certo, se equiparando às melhores práticas adotadas em municípios de diferentes portes.

Esse é um projeto de evolução contínua. Ajustes e melhorias serão realizados ao longo da implantação, sempre com foco em alcançar a melhor experiência para a população e garantir a eficiência do sistema.

A participação de todos é fundamental.

Com colaboração, conscientização e uso correto dos contêineres, São Carlos se torna uma cidade ainda mais limpa, organizada e preparada para o futuro.

Cidade limpa é responsabilidade de todos.

São Carlos, reconhecida como a Capital Nacional da Tecnologia, dá mais um passo importante rumo à modernização dos serviços públicos.