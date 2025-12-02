Sambini Sorvetes celebra 1 ano na Carlos Botelho com festa especial nesta quarta-feira

A Sambini Sorvetes está comemorando um marco importante: seu primeiro aniversário na Avenida Carlos Botelho, em São Carlos. Após um ano repleto de sabores, novidades e grande acolhimento do público, a loja prepara uma celebração especial para agradecer aos clientes que fizeram parte dessa trajetória.

A festa acontece nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, das 11h às 22h, na unidade localizada na Avenida Carlos Botelho, 2173, com programação estendida ao longo de todo o dia.

Entre as atrações confirmadas, está a presença do Chef Sambini, que participa do evento para celebrar com o público e compartilhar sua paixão pelos sorvetes artesanais. A comemoração também contará com prêmios, surpresas especiais e degustação gratuita, incluindo novidades e clássicos da marca.

Segundo a equipe da Sambini, a ação é uma forma de agradecer à população pelo apoio neste primeiro ciclo. “Foi um ano incrível, cheio de momentos inesquecíveis. Queremos retribuir todo o carinho que recebemos e celebrar junto com nossos clientes”, destaca a direção da loja.

A expectativa é de que a comemoração atraia visitantes durante todo o dia, transformando a data no evento mais “doce e gelado” do ano.

A participação é gratuita e aberta ao público.