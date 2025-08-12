Rodeio: empresa oferece estacionamento com seguro por R$ 35; reserve sua vaga

Quem pretende curtir o São Carlos Rodeio Fest com mais comodidade já pode garantir sua vaga no estacionamento credenciado da Arena Tusca. A iniciativa busca oferecer mais segurança, rapidez e tranquilidade para o público que comparecer ao evento.
O estacionamento, localizado próximo ao local da festa, conta com ronda motorizada, vigilância constante e acesso facilitado, garantindo chegada tranquila e saída mais rápida. A abertura será às 18h, permitindo que os visitantes se organizem com antecedência.
As vagas são limitadas e o valor foi reduzido para R$ 35. A compra antecipada evita filas, imprevistos e garante mais conforto. A reserva pode ser feita pelo site: clique aqui para comprar.
Serviço
Estacionamento Arena Tusca – São Carlos Rodeio Fest
Horário de abertura: 18h
Valor: R$ 35 (antecipado)
Vendas online: https://reserva.valeti.com/eventos/185/
Vagas limitadas