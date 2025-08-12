(16) 99963-6036
Rodeio: empresa oferece estacionamento com seguro por R$ 35; reserve sua vaga

12 Ago 2025 - 15h12Por Da redação
Rodeio: empresa oferece estacionamento com seguro por R$ 35; reserve sua vaga - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Quem pretende curtir o São Carlos Rodeio Fest com mais comodidade já pode garantir sua vaga no estacionamento credenciado da Arena Tusca. A iniciativa busca oferecer mais segurança, rapidez e tranquilidade para o público que comparecer ao evento.

O estacionamento, localizado próximo ao local da festa, conta com ronda motorizada, vigilância constante e acesso facilitado, garantindo chegada tranquila e saída mais rápida. A abertura será às 18h, permitindo que os visitantes se organizem com antecedência.

As vagas são limitadas e o valor foi reduzido para R$ 35. A compra antecipada evita filas, imprevistos e garante mais conforto. A reserva pode ser feita pelo site: clique aqui para comprar.

Serviço

Estacionamento Arena Tusca – São Carlos Rodeio Fest

Horário de abertura: 18h

Valor: R$ 35 (antecipado)

Vendas online: https://reserva.valeti.com/eventos/185/

Vagas limitadas

 

