Restaurante Planalto anuncia novidades e inclui sorvetes no buffet completo

Com mais de 40 anos de tradição na gastronomia regional, o Restaurante Planalto segue como referência para quem busca variedade, sabor e um ambiente acolhedor. Todos os dias, o estabelecimento oferece mais de 100 opções no buffet, contemplando pratos caseiros, carnes, massas, saladas e acompanhamentos que agradam toda a família.

Com capacidade para mais de 800 pessoas, o restaurante mantém um espaço amplo e familiar, ideal para encontros, confraternizações e refeições especiais. A grande novidade anunciada recentemente é que, a partir de agora, sorvetes estão inclusos no buffet completo, e os clientes podem aproveitar à vontade, junto às tradicionais sobremesas já oferecidas pela casa.

Aos domingos, o Planalto reforça sua essência gastronômica com preparos que se tornaram marca registrada: o tradicional costelão no fogo de chão, o porco no rolete e uma variedade de pratos especiais que atraem visitantes de toda a região.

Com história, qualidade e inovação, o Restaurante Planalto continua elevando o padrão culinário local e proporcionando experiências completas para seus frequentadores.

RESTAURANTE PLANALTO

Rodovia Washington Luiz, KM 248

Contato: (16) 3343-1664

Instagram: https://www.instagram.com/restauranteplanalto/

