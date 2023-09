Residencial Palmeiras 1: Lançamento exclusivo em Ibaté

Casa de 2 Dormitórios: Charme e Conforto em Cada Detalhe

Imagine-se vivendo em uma casa que combina estilo, praticidade e conforto. Nossas casas de 2 dormitórios foram cuidadosamente projetadas para atender às suas necessidades cotidianas, proporcionando um ambiente acolhedor para você e sua família. Com ambientes bem distribuídos e espaços inteligentemente planejados, cada casa reflete a qualidade e a dedicação da construtora JOTA em oferecer residências que fazem você se sentir em casa desde o primeiro momento.

Casa de 3 Dormitórios: Espaço Amplo para Crescer e Viver

Para aqueles que já aumentaram a família e buscam um espaço ainda maior, nossas casas de 3 dormitórios oferecem amplitude e versatilidade para acomodar todos os membros da família. Com áreas generosas e acabamentos de diferenciados, você terá um lar onde cada cantinho é pensado para proporcionar uma vida equilibrada entre privacidade e a convivência. Não apenas uma casa, mas um espaço onde laços e memórias preciosas serão criadas.

Terrenos a partir de 176 m²: Oportunidade para você que vai desenvolver o seu projeto!

Se você prefere construir a casa dos seus sonhos sob medida, nossos terrenos são a opção ideal. Com tamanhos a partir de 176 m², você terá espaço suficiente para criar um ambiente que reflete sua personalidade e atende às suas necessidades. Imagine um jardim exuberante, uma área de lazer completa ou até mesmo um espaço para você ter seu espaço comercial junto de onde você mora. Isso não é um sonho? Pois é, no Residencial das Palmeiras, temos lotes mistos (residenciais e comerciais) localizados estrategicamente dentro do empreendimento.

Independentemente da opção que mais lhe atrai, nosso financiamento direto da construtora é projetado para tornar a conquista do seu novo lar uma jornada suave e acessível. Com entradas facilitadas e pagamentos estendidos ao longo de até 120 meses, estamos comprometidos em tornar a realização do seu sonho de moradia uma realidade tangível.

O lançamento será neste próximo sábado (02/09) e teremos condições exclusivas para os primeiros compradores.

(16) 3343-4622 ou Whatsapp clicando aqui. Para mais informações, entre em contato com a Imobiliária Cardinali através do

Seu novo lar está a um passo de distância!

A cidade de Ibaté está prestes a testemunhar um marco no cenário imobiliário com o lançamento imperdível do Residencial das Palmeiras 1. São três opções de produtos que prometem transformar seus sonhos de moradia em realidade. A imobiliária Cardinali apresenta, com orgulho, as incríveis casas de 2 e 3 dormitórios, bem como terrenos espaçosos a partir de 176 m², todos com opções de financiamento direto da construtora, entrada facilitada e pagamentos flexíveis em até 120 meses.