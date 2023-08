Residencial no centro da cidade tem obras iniciadas e conta com últimas unidades - Crédito: divulgação

A Linnear Construtora, responsável por entregar grandes empreendimentos, deu início às obras do Residencial Live In Downtown, um novo marco no coração da cidade. (acesse o site e saiba mais)

Com localização privilegiada no alto centro, o empreendimento contará com apartamentos de 2 dormitórios (sendo 1 suíte), nas metragens de 55,61m² ou cobertura com spa e terraço de 105,96m².

Serão 50 unidades bem distribuídas em uma única torre, todas com vagas de garagem e varanda gourmet. O condomínio ainda terá em sua estrutura um espaço fitness e playground.

Porém, dentre tantas vantagens, a que mais chama a atenção no empreendimento é a sua localização estratégica. Justamente por estar no centro, o Live In Downtown está próximo de supermercados (em especial, o Cogeb Supermercados), farmácias, escolas, academias, padarias, hospital, clínica veterinária e posto de combustível.

Para conhecer de perto a infraestrutura do residencial e de seus apartamentos, agende uma visita pelo Whatsapp (16) 99244-5634 e conheça o decorado localizado na Rua Antonio Rodrigues Cajado (entre as ruas XV de Novembro e Carlos Botelho).

Para maiores informações sobre o empreendimento, visite o site livein.com.br e siga a página do Instagram @linnearconstrutora. Garanta a sua visita, pois restam poucas unidades do novo conceito de residencial da cidade!

