Residencial das Palmeiras 1: descubra o seu paraíso em Ibaté

Você está pronto para viver o sonho da casa própria em um lugar repleto de tranquilidade e natureza? O Residencial das Palmeiras 1, em Ibaté, é o lugar perfeito para você e sua família!

Seja o orgulhoso proprietário de uma casa com 2 dormitórios, a partir de apenas R$ 190 mil! Ou escolha a opção com 3 dormitórios, a partir de R$ 200 mil! São residências cuidadosamente projetadas, com estilo moderno, amplo quintal, vaga de garagem e um acabamento bonito e moderno para proporcionar conforto, qualidade de vida e momentos inesquecíveis. O empreendimento é uma parceria de sucesso das construtora JOTA Empreendimentos e a exclusividade de vendas da Imobiliária Cardinali.

Quer investir em um terreno misto, perfeito para uma casa dos sonhos ou até mesmo seu negócio? Temos terrenos a partir de 176 m², com opções residenciais e comerciais, a partir de R$ 88 mil! Essa é a oportunidade que você esperava para construir o futuro.

Por que escolher o Residencial das Palmeiras 1?

- Localização privilegiada em Ibaté, com fácil acesso a tudo que você precisa.

- Infraestrutura completa, com ruas pavimentadas, iluminação pública e áreas de lazer.

- Um ambiente tranquilo e seguro para você e sua família desfrutarem o melhor da vida.

Não perca tempo! Venha fazer parte do maior sucesso de vendas de Ibaté, o Residencial das Palmeiras 1. Ligue agora mesmo e agende sua visita. Garanta o seu lugar no paraíso!

Entre em contato (whats – clique): 16 2107-8090

Saiba mais em: RESIDENCIAL DAS PALEMEIRAS 1 – CLIQUE AQUI

Realize o seu sonho de viver em um lugar cercado pela natureza, com toda a comodidade que você merece. Residencial das Palmeiras 1 - O Seu Futuro Começa Aqui!

Imobiliária Cardinali: CRECI 17.429J

