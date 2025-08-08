(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Radical no shopping

Radical Vest anuncia: presentes de Dia dos Pais: camisetas Onbongo a partir de R$59,99

08 Ago 2025 - 09h04Por Radical Vest
O Dia dos Pais tá chegando e a Radical separou as melhores ofertas pra você!
  • Camiseta Onbongo a partir de R$59,99
  • KIT PAIZÃO: 1 camisa polo + 1 calça jeans promocional por R$149,99
  •  Tênis Oakley com até 20% OFF
Corre garantir o presente do seu pai com preço de verdade!
 

 

Promoção válida enquanto durarem os estoques.
 
SHOPPING IGUATEMI
RUA PASSEIO DOS FLAMBOYANTS, 200 – LOJA 82
PARQUE FABER CASTELLI, SÃO CARLOS
FONE: (16) 3413.4986
CELULAR: (19) 9.9839-8254

