Queda da Taxa Selic aumenta demanda por imóveis

A recente queda da taxa SELIC tem gerado um clima de otimismo no setor imobiliário, proporcionando oportunidades únicas para investidores e compradores em busca de um novo lar. A redução na taxa básica de juros, a SELIC, passou de 13,25% para 12,75% ao ano, conforme informou o Banco Central na última semana.

Esse é o menor nível de juros dos últimos 16 meses, promovido pelo Banco Central e, segundo especialistas do mercado imobiliário, a tendência é que a queda se mantenha, havendo novas reduções e com possibilidade de chegar à taxa de um dígito.

Para Caio Maroni, diretor comercial do Grupo ADN, essa redução dos juros chegou em ótimo momento e abre caminho para quem deseja comprar um imóvel próprio e morar em empreendimentos inovadores como o Flor de Liz Residence. “A redução da Selic, que vem sendo feita desde agosto, não é apenas uma boa notícia para quem está em busca de financiamento imobiliário, mas também para investidores e proprietários. Afinal, com juros mais baixos, o custo de aquisição de imóveis se torna mais acessível, estimulando a demanda”, afirma Maroni.

Com o reaquecimento do setor imobiliário, o diretor comercial aponta ainda que entre os benefícios dessa redução está o aumento na confiança do consumidor, a geração de empregos e a alta na demanda por imóveis que são investimentos seguros. “As mudanças promovidas pela CAIXA no Programa Minha Casa Minha Vida estão movimentando muito o mercado. As construtoras estão dispostas a lançar mais produtos. A ADN Construtora, por exemplo, que estava segurando os lançamentos, pretende lançar R$ 1 bilhão em novos projetos imobiliários em 2024, nas 21 cidades em que atua. Só em São Carlos, teremos três lançamentos com investimentos na ordem de R$ 150 milhões”, completa Maroni.

CRESCE DEMANDA POR IMÓVEIS EM SÃO CARLOS

Após o sucesso do primeiro empreendimento Flor de Liz em São Carlos, a ADN Construtora atendeu a pedidos e lançou o Flor de Liz Residence, que conta com suíte e opções com até duas vagas de garagem, inclusive com opção de vaga coberta. Além disso, o empreendimento terá acesso por elevador e varanda, proporcionando conforto e comodidade aos moradores.

O condomínio dispõe de uma única torre com 180 apartamentos, garantindo um ambiente tranquilo e acolhedor. Com 3 elevadores, o Flor de Liz Residence oferece uma estrutura de condomínio-clube completa, incluindo piscina, áreas gourmet, portaria 24h, pet place, espaço fitness, loja de conveniência autônoma 24h, car wash e Wi-fi. “Esse projeto conta com tudo o que as pessoas precisam e sonham em ter no seu próprio condomínio, como segurança, bem-estar, comodidade, lazer e praticidade ao dia a dia dos moradores”, comenta Caio Maroni.

Localizado no bairro Santa Felícia, próximo à Rua Miguel Petroni, os futuros condôminos do Flor de Liz Residence terão fácil acesso a rodovias, avenidas, comércios, supermercados, drogarias, hospitais, bares e restaurantes. Além disso, o empreendimento se encaixa nos requisitos do programa Minha Casa Minha Vida, tornando-o uma escolha acessível para famílias que desejam conquistar o sonho do imóvel próprio.

A ADN Construtora informou que conta unidades disponíveis no Flor de Liz Residence e os interessados em aproveitar a queda de juros da Selic e investir em qualidade de vida e segurança, em um empreendimento diferenciado, podem visitar um dos plantões de vendas na Av. São Carlos, 1885, no Centro ou na Rua Miguel Petroni, 3320, no Santa Felícia. Também é possível obter mais informações pelo site www.adnconstrutora.com.br e pelo WhatsApp (16) 3600-8646.

