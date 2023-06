Própolis: descubra os surpreendentes benefícios para a saúde

SIGA O SCA NO

Favo de mel - Crédito: Freepik

Com a chegada do inverno, é essencial cuidar da nossa saúde de maneira eficiente. As baixas temperaturas e o aumento da circulação de vírus e bactérias tornam nosso sistema imunológico mais vulnerável. E é nesse cenário que a própolis se destaca como uma poderosa aliada para fortalecer a imunidade e garantir uma temporada mais saudável.

A própolis é uma substância natural produzida pelas abelhas a partir de resinas e bálsamos vegetais, sendo utilizada pelas abelhas na colmeia como forma de proteção contra micro-organismos prejudiciais. Essa substância incrível possui propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias, o que a torna um valioso recurso para a saúde humana.

Um dos principais benefícios da própolis é o seu poder antimicrobiano. Ela atua combatendo vírus, bactérias e fungos, impedindo sua proliferação e fortalecendo nossas defesas naturais. Além disso, a própolis é rica em compostos antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres, responsáveis por danos às células do nosso corpo e pelo envelhecimento precoce.

No combate a inflamações, a própolis também se mostra eficiente. Suas propriedades anti-inflamatórias auxiliam na redução de processos inflamatórios no organismo, aliviando sintomas desconfortáveis e promovendo o bem-estar.

Preocupada com a saúde dos consumidores e conhecendo todos esses benefícios, a Smells®, uma renomada empresa de São Carlos, com 30 anos de experiência em produtos das abelhas, apresenta sua linha de produtos à base de própolis, especialmente formulados para potencializar os efeitos benéficos dessa substância tão especial e atender a todos os tipos de pessoas. Além de fornecerem altas doses de própolis, os produtos possuem um sabor delicioso, fazendo com que a própolis se torne muito agradável ao paladar.

Dentre toda a linha da Smells, destaca-se o comprimido efervescente de própolis, vitamina C e zinco, que combina os poderes da própolis com nutrientes essenciais para o sistema imunológico. Sua ação efervescente permite uma rápida absorção pelo organismo, proporcionando alívio e fortalecimento imediato.

Outra opção é o Xarope natural de Mel, Própolis, Gengibre, Eucalipto, Vitamina C e Zinco. Essa poderosa fórmula, aliada ao sabor agradável, oferece um alívio rápido para a garganta e vias respiratórias, ao mesmo tempo em que fortalece o sistema imunológico, garantindo uma defesa eficaz contra doenças típicas do inverno.

Para quem busca um alívio imediato para a garganta, as pastilhas mastigáveis de própolis e vitamina C são a escolha perfeita. Sua ação analgésica e refrescante proporcionam alívio instantâneo, ao mesmo tempo em que fortalece o sistema imunológico para uma recuperação rápida.

E não podemos deixar de mencionar os Sprays de Própolis Extramenta, nos sabores Gengibre, Romã e Menta, uma opção prática e eficaz para combater irritações na garganta e vias respiratórias. Com ação antimicrobiana e refrescante, esses sprays são indispensáveis para enfrentar os desafios do inverno.

Todos esses produtos estão disponíveis na Farmácia Rosário, uma parceira da Smells comprometida em oferecer produtos de qualidade e que realmente façam a diferença na vida das pessoas.

Aproveite a oportunidade de cuidar da sua saúde de forma natural e eficiente!

Não deixe que o inverno te pegue desprevenido! Experimente os produtos à base de própolis da Smells e fortaleça sua imunidade agora mesmo.

Seja você o protagonista de uma temporada mais saudável!

Visite a Farmácia Rosário mais próxima e descubra a linha completa de produtos à base de própolis da Smells®.

