Prefeitura de São Carlos apresenta proposta com valorização dos servidores e responsabilidade com as contas públicas

A Prefeitura de São Carlos apresentou uma proposta completa aos servidores públicos, com medidas que buscam valorizar e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio financeiro do município e a continuidade dos serviços prestados à população.

A proposta contempla um conjunto de avanços importantes para a categoria, reunindo reajustes, benefícios e garantias já consolidadas.

Entre os principais pontos estão:

Reajuste pela inflação

Ticket-refeição para R$ 1.260,00

Vale-alimentação de R$ 400,00 ou cesta básica com 36 itens

Implementação do plano de carreira

Folga no aniversário mantida

Conversão de 1/3 das férias em dinheiro

Descongelamento do tempo de serviço (retroativo)

Com a soma de salário e benefícios, o menor rendimento pago pela Prefeitura aos servidores passa a ser de R$ 4.200,23.

IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS

A proposta representa um investimento significativo para o município, reforçando o compromisso com a valorização dos servidores sem comprometer a saúde financeira da cidade. O impacto estimado é de mais de R$ 34 milhões por ano, distribuídos da seguinte forma:

Reajuste salarial: R$ 22.795.247,09

Vale-refeição: R$ 5.335.485,52

Auxílio-maternidade e paternidade: R$ 436.800,00

Cesta básica: R$ 316.000,00

Tempo de serviço (triênio): R$ 5.248.000,00

DIÁLOGO E RESPONSABILIDADE

A Prefeitura apresentou a proposta e mantém aberto o canal de diálogo para negociação.

Sem avanço nas negociações, os atendimentos acabam sendo impactados, afetando diretamente a população que depende dos serviços.

Por isso, a Prefeitura reafirma sua disposição em construir uma solução equilibrada, com responsabilidade fiscal e respeito aos profissionais.

Valorizar o servidor é essencial.

Garantir o atendimento à população é compromisso permanente.

Esta inserção custou R$ 1.621,80 aos cofres públicos municipais. Ficha 53. DO 05.01.04.131.2007.2.008.3.3.90.39.01.1100000 – PMSC 2026