Powerball para Brasileiros! Jogue para levar o jackpot de R$ 2 bilhões!

Nesta quarta-feira, a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos, a maior do mundo, vai oferecer um prêmio impressionante de 408 milhões de dólares, o que equivale a mais de R$ 2 bilhões.

A Powerball é uma das loterias mais conhecidas em todo o mundo – e não é à toa - em maio de 2024, houve um ganhador da Colômbia no valor de 100.000 dólares, equivalente a 500.000 de reais.

Graças a TheLotter, o serviço de compra de bilhetes de loteria online, você pode jogar nos maiores jackpots internacionais, do Brasil!

Desde seu lançamento em 2002, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de US$ 125 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo, incluindo usuários do Brasil, Panamá, México, El Salvador, Costa Rica, dentre outros latinos.

É legal jogar na Powerball estando no Brasil?

- Não é necessário ser cidadão ou residente dos EUA para jogar nas loterias americanas.

- É possível participar das loterias americanas utilizando o serviço de compra de bilhetes online da TheLotter.

- Você receberá bilhetes oficiais da Powerball na sua conta da TheLotter.

- As chances de ganhar são as mesmas que as de quem compra bilhetes em lojas físicas.

3 etapas para jogar no prêmio de R$ 2 bilhões

Ao jogar online com a TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix, boleto e crédito.

Os bilhetes da Powerball custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra por seu serviço de courrier:

Acesse a página da Powerball na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional por linha. Clique em JOGAR na parte inferior da tela, crie sua conta e escolha o método de pagamento. Os representantes da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar

Se você ganhar prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Ao ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Só jogando para ganhar, jogue agora!

Compre agora seus ingressos oficiais da Powerball para o próximo sorteio na quarta-feira, 16 de outubro e tenha a chance de ganhar US$ 408 milhões!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/