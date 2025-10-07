(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Sua árvore em boas mãos

Podas em altura com responsabilidade: conheça os serviços da Ambiental Podas

Empresa especializada em podas em altura e manejo de árvores

07 Out 2025 - 16h30Por Jessica CR
A Ambiental Podas atua em São Carlos e região com serviços profissionais de manejo de podas e supressão de árvores, oferecendo segurança, eficiência e respeito às normas ambientais. A empresa é especializada em podas em altura, contando com equipe qualificada e equipamentos adequados para atender desde pequenas até grandes demandas.

Serviços oferecidos:

  • Manejo de podas e supressão de árvores

  • Podas de pequeno, médio e grande porte

  • Laudos técnicos para Prefeitura e CETESB

  • Reflorestamento de áreas degradadas

  • Endoterapia e análise de árvores

  • Escalada e avaliação técnica de risco

  • Registro no IBAMA

Com foco na sustentabilidade e no equilíbrio ambiental, a Ambiental Podas também realiza reflorestamentos e laudos ambientais exigidos por órgãos públicos, contribuindo para o desenvolvimento urbano responsável.

Contatos:
(16) 99789-9106
(16) 98845-0845
Instagram: @ambiental_podas

Ambiental Podas — sua árvore em boas mãos!

