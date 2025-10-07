Podas em altura com responsabilidade: conheça os serviços da Ambiental Podas

A Ambiental Podas atua em São Carlos e região com serviços profissionais de manejo de podas e supressão de árvores, oferecendo segurança, eficiência e respeito às normas ambientais. A empresa é especializada em podas em altura, contando com equipe qualificada e equipamentos adequados para atender desde pequenas até grandes demandas.
Serviços oferecidos:
-
Manejo de podas e supressão de árvores
-
Podas de pequeno, médio e grande porte
-
Laudos técnicos para Prefeitura e CETESB
-
Reflorestamento de áreas degradadas
-
Endoterapia e análise de árvores
-
Escalada e avaliação técnica de risco
-
Registro no IBAMA
Com foco na sustentabilidade e no equilíbrio ambiental, a Ambiental Podas também realiza reflorestamentos e laudos ambientais exigidos por órgãos públicos, contribuindo para o desenvolvimento urbano responsável.
Contatos:
(16) 99789-9106
(16) 98845-0845
Instagram: @ambiental_podas
Ambiental Podas — sua árvore em boas mãos!