Paulo Ricardo celebra 40 anos de carreira com show em São Carlos

O cantor Paulo Ricardo, um dos ícones do rock nacional, se apresenta em São Carlos no dia 18 de outubro, com a turnê comemorativa" XL 40 anos de carreira" O show acontecerá a partir das 21h30 no Clube Ítalo Brasileiro, prometendo uma noite repleta de clássicos que marcaram gerações.

A abertura do evento ficará por conta da banda Doce Veneno. Em seguida, quem comanda as pick-ups é o DJ Lavezzo, garantindo a animação antes e depois da apresentação principal.

Os ingressos já estão disponíveis para compra online pelo site bilheteka.com.br. Mesas também podem ser adquiridas diretamente na secretaria do clube ou pelo WhatsApp: (16) 99620-7680.

Realização L&R Eventos