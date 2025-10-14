Participe do Mega Feirão do Imóvel Próprio Vilaurbe em São Carlos

Nessa semana, acontece o Mega Feirão do Imóvel Próprio Vilaurbe em São Carlos. O evento será realizado na Avenida Bruno Ruggiero, 106, e promete facilitar a vida de quem sonha em conquistar o primeiro apartamento. Serão disponibilizadas unidades a partir de R$259 mil, com financiamento realizado pela Caixa Econômica Federal com o programa Minha Casa Minha Vida, além de prêmios, condições e descontos únicos concedidos pela construtora.
“O mega feirão reforça o nosso compromisso em promover o acesso a moradia de qualidade para a população. Essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja financiar o seu imóvel próprio pela Caixa Econômica Federal com as menores taxas e os maiores descontos e subsídios do governo”, diz Priscila Zocco, gerente comercial da construtora Vilaurbe.
Um grande diferencial do evento é a realização de análise de crédito gratuita e na hora. Basta apresentar seus documentos e receber a simulação das condições personalizadas para adquirir seu imóvel. Esse benefício permite que os interessados já saiam do evento com um plano detalhado para realizar o sonho do apartamento próprio
Critérios para o Minha Casa Minha Vida:
-Não possuir imóvel próprio;
-Não ter restrição no nome;
-Ter renda familiar (até 3 pessoas) a partir de 2 salários-mínimos (formal ou informal);
-Residir em São Carlos.
Documentos necessários para análise de crédito:
-CPF e RG ou CNH Válida;
-Comprovante de Endereço (últimos 3 meses);
-Certidão de Nascimento; -Certidão de Casamento (caso seja casado);
-Holerite (últimos 3 meses); -Carteira de Trabalho;
-Certidão de nascimento dos filhos (caso tenha);
-Declaração do Imposto de Renda e Recibo de Entrega (se declarar)
Para autônomos e profissionais liberais:
-Documentos pessoais acima;
-Extrato de Conta Corrente dos últimos 3 meses (para autônomos);
-Fatura de Cartão de Crédito dos últimos 3 meses (para autônomos).
Residencial Campos: Oportunidade em uma localização privilegiada
O destaque do feirão será o Residencial Campos, mais novo projeto da Vilaurbe em São Carlos. Localizado no bairro Cidade Jardim, o empreendimento oferece todo conforto e praticidade: próximo à USP, UFSCar, mercados, escolas, farmácias, parques e muito mais.
Com uma torre única, o condomínio possui 96 unidades todas planejadas com:
• 51m² e 57m²;
• Infraestrutura para 2 ar-condicionado;
• Varanda estendida; • Pé-direito de 2,80 metros;
• 1 Depósito privativo por apartamento.
Além disso, o condomínio possui uma completa área de lazer com piscina, playground, fitness interno e ao ar livre, skybar, salão de festas, coworking e mini market autônomo
Por que participar?
O MEGA FEIRÃO DO IMÓVEL PRÓPRIO VILAURBE é mais que uma oportunidade de realizar seu sonho:
• Descontos exclusivos e prêmios especiais para compradores;
• Análise de crédito gratuita na hora com correspondente caixa;
• Condições facilitadas e parcelamento da entrada em até 60 meses;
• Benefícios do Minha Casa, Minha Vida, como juros baixos e subsídio.
Garanta já sua participação e leve seus documentos para fazer a análise de crédito gratuita! Confira a página do evento aqui
MEGA FEIRÃO DO IMÓVEL PRÓPRIO VILAURBE
Data: 17, 18 E 19 de OUTUBRO (sexta, sábado e domingo)
Horário: sexta e sábado, das 8h00 às 19h00 e domingo das 09h às 17h
Local: Av. Bruno Ruggiero, 106 – Stand de vendas Vilaurbe