Participe do Mega Feirão do Imóvel Próprio Vilaurbe em São Carlos

Nessa semana, acontece o Mega Feirão do Imóvel Próprio Vilaurbe em São Carlos. O evento será realizado na Avenida Bruno Ruggiero, 106, e promete facilitar a vida de quem sonha em conquistar o primeiro apartamento. Serão disponibilizadas unidades a partir de R$259 mil, com financiamento realizado pela Caixa Econômica Federal com o programa Minha Casa Minha Vida, além de prêmios, condições e descontos únicos concedidos pela construtora.

“O mega feirão reforça o nosso compromisso em promover o acesso a moradia de qualidade para a população. Essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja financiar o seu imóvel próprio pela Caixa Econômica Federal com as menores taxas e os maiores descontos e subsídios do governo”, diz Priscila Zocco, gerente comercial da construtora Vilaurbe.

Um grande diferencial do evento é a realização de análise de crédito gratuita e na hora. Basta apresentar seus documentos e receber a simulação das condições personalizadas para adquirir seu imóvel. Esse benefício permite que os interessados já saiam do evento com um plano detalhado para realizar o sonho do apartamento próprio

Critérios para o Minha Casa Minha Vida:

-Não possuir imóvel próprio;

-Não ter restrição no nome;

-Ter renda familiar (até 3 pessoas) a partir de 2 salários-mínimos (formal ou informal);

-Residir em São Carlos.

Documentos necessários para análise de crédito:

-CPF e RG ou CNH Válida;

-Comprovante de Endereço (últimos 3 meses);

-Certidão de Nascimento; -Certidão de Casamento (caso seja casado);

-Holerite (últimos 3 meses); -Carteira de Trabalho;

-Certidão de nascimento dos filhos (caso tenha);

-Declaração do Imposto de Renda e Recibo de Entrega (se declarar)

Para autônomos e profissionais liberais:

-Documentos pessoais acima;

-Extrato de Conta Corrente dos últimos 3 meses (para autônomos);

-Fatura de Cartão de Crédito dos últimos 3 meses (para autônomos).

Residencial Campos: Oportunidade em uma localização privilegiada

O destaque do feirão será o Residencial Campos, mais novo projeto da Vilaurbe em São Carlos. Localizado no bairro Cidade Jardim, o empreendimento oferece todo conforto e praticidade: próximo à USP, UFSCar, mercados, escolas, farmácias, parques e muito mais.

Com uma torre única, o condomínio possui 96 unidades todas planejadas com:

• 51m² e 57m²;

• Infraestrutura para 2 ar-condicionado;

• Varanda estendida; • Pé-direito de 2,80 metros;

• 1 Depósito privativo por apartamento.

Além disso, o condomínio possui uma completa área de lazer com piscina, playground, fitness interno e ao ar livre, skybar, salão de festas, coworking e mini market autônomo

Por que participar?

O MEGA FEIRÃO DO IMÓVEL PRÓPRIO VILAURBE é mais que uma oportunidade de realizar seu sonho:

• Descontos exclusivos e prêmios especiais para compradores;

• Análise de crédito gratuita na hora com correspondente caixa;

• Condições facilitadas e parcelamento da entrada em até 60 meses;

• Benefícios do Minha Casa, Minha Vida, como juros baixos e subsídio.

Garanta já sua participação e leve seus documentos para fazer a análise de crédito gratuita! Confira a página do evento aqui

MEGA FEIRÃO DO IMÓVEL PRÓPRIO VILAURBE

Data: 17, 18 E 19 de OUTUBRO (sexta, sábado e domingo)

Horário: sexta e sábado, das 8h00 às 19h00 e domingo das 09h às 17h

Local: Av. Bruno Ruggiero, 106 – Stand de vendas Vilaurbe