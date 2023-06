Parque Faber 5 inicia as vendas de seu último condomínio

Crédito: divulgação

A Sobloco lançou hoje o Parque Faber 5, seu último condomínio residencial fechado que estava contemplado no projeto do bairro Parque Faber, com assinatura da marca.

O projeto com 5 condomínios residenciais horizontais fechados, iniciou seu projeto em 1992 com o Parque Faber 1 já com a previsão de áreas para desenvolvimentos verticais, áreas comerciais e para o shopping Iguatemi. Hoje a comercialização do Parque Faber 5 localizado no último espaço deste masterpaln, localizado entre o Parque Faber 4 e o campus da USP 2, possibilita que 286 lotes residenciais sejam comercializados em São Carlos.

Os lotes partem de 300 m² a 462 m² de área, uma topografia em sua grande maioria plana, projeto paisagístico dentro e fora dos residenciais, ampla área verde, portaria 24 horas e uma área de lazer que chega a ser quase 30% maior que o Faber 4, proporcionando mais praticidade, qualidade de vida e bem estar à seus moradores. Trata-se de um verdadeiro clube dentro do condomínio com: piscina com raia de 25m com deck e solarium, piscina infantil, quadra de tênis, espaço fitness, quadra poliesportiva, 2 playgrounds, salão de festas e lounge, churrasqueira gourmet integrada a área externa, quadra de beach tennis e pet place.

A imobiliária Cardinali oferece um atendimento exclusivo e diferenciado para seus clientes além de uma visita agendada ao local do terreno escolhido para que você possa visualizar detalhes no terreno que escolheu e imaginar o projeto de seu próximo lar.

Saiba mais clicando aqui ou ligue para agendar sua visita: (16) 2107-8000 / 2107-8001

WhatsApp: 16 2107-8090

Imobiliária Cardinali – CRECI 17429J

Condomínio Residencial Faber 5: registrado em 12/06/2023, sob R.04/M.142.049 no CRI de São Carlos-SP

