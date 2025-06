Óticas Portal Prime está com vagas abertas em São Carlos

A Óticas Portal Prime, localizada em São Carlos, está com oportunidade de trabalho para o cargo de vendedor(a). A empresa busca profissionais com proatividade, boa comunicação, que tenham gosto por lidar com o público e que, preferencialmente, possuam experiência anterior em vendas.

A vaga exige disponibilidade para período integral, e o currículo deve ser enviado exclusivamente por e-mail.

Essa é uma excelente chance para quem deseja atuar no setor de atendimento ao cliente e vendas em uma das óticas mais conhecidas da cidade.