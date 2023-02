Conquistar visibilidade é um dos principais objetivos de quem quer crescer no Instagram, e um dos primeiros passos para conquistar tal visibilidade é através do Reels, por isso muitas pessoas tem optado por comprar visualizações reels Instagram

Em 2020 o mundo enfrentou um sério problema de pandemia por vírus, e em paralelo a isso duas redes sociais se destacaram no mercado por promover a interação em tempo real para os seus usuários, o TikTok e o Instagram.

Desde então, o reels se tornou o carro chefe do Instagram, sendo o recurso mais utilizado da rede por conseguir alcançar diferentes públicos e contas através de vídeos, porém crescer pode não ser tão fácil assim

Exatamente por isso que muitas pessoas têm optado por comprar visualizações reels instagram e para te ajudar a escolher sites seguros que possibilitam a compra desse serviço, realizamos um teste e listamos os 8 melhores sites.

Quais os 8 melhores sites para comprar visualizações reels Instagram?

Para chegarmos a conclusão de que esses 8 sites são os melhores sites para comprar visualizações reels no Instagram, nossa equipe realizou diversas análises com outros sites e após testar 21 sites, conseguimos melhores resultados com esses 8 sites.

O teste realizado pela nossa equipe abordou diversos temas e critérios importantes para avaliação, o principal foco estava na segurança do site e na entrega de um serviço com qualidade, e somente esses 8 sites passaram nesses critérios.

No entanto, podemos afirmar que esses 8 sites são os melhores sites para comprar visualizações reels ultimamente, pois somente estes atenderam a todos os critérios de segurança e qualidade do serviço.

Qual o melhor site para comprar visualizações reels Instagram?

De acordo com os dados coletados da pesquisa, atualmente o site redegram.com pode ser considerado o melhor site para comprar visualizações para o seu conteúdo reels na sua conta do Instagram, conquistando visibilidade.

Decidimos eleger o redegram.com como o melhor site para comprar visualizações reels Instagram por diversos motivos, mas principalmente porque entre todos os sites testados ele foi o que melhor conseguiu pontuar nos testes realizados.

Recentemente o Portal de Notícias UOL publicou uma matéria muito interessante ao qual o redegram.com aparecia em primeiro lugar recebendo o título de site com entrega mais rápida e plataforma mais segura para adquirir serviços de marketing Instagram.

Por que o redegram.com é o melhor site para comprar visualizações reels?

Existem vários motivos que tornam o redegram.com o melhor site, e através do nosso teste conseguimos identificar a maioria desses motivos que antes só ouvíamos falar através do feedback dos clientes.

Plataforma fácil de manusear

Ao comprarmos visualizações reels no redegram, notamos que a plataforma desse site possui total acessibilidade aos clientes, trazendo mini tutoriais que te guiam em todo o processo de compra de visualizações, desde a venda até o pós venda

Atendimento humanizado

Para podermos ter mais informações sobre o serviço e consequentemente avaliar o site entramos em contato com o atendimento e suporte especializado e fomos atendidos de forma rápida e com total qualidade no atendimento, trazendo humanização e priorização das necessidades individuais de cada cliente através da plataforma Geobot.

Pacotes baratos de visualizações

O redegram.com é um dos poucos sites que promovem o serviço real de qualidade e ainda possibilita a compra por um preço totalmente acessível, tendo pacotes mais baratos dentro do seu catálogo para seus clientes.

Entrega rápida

Outro grande diferencial do redegram.com é a sua entrega rápida do serviço comprado, assim que o pagamento é aprovado a empresa já começa a disponibilizar as visualizações no vídeo reels escolhido por você.

Sigilo total das informações

Ninguém irá descobrir que você comprou visualizações para o seu conteúdo, pois o site preza pelo total sigilo das informações de compra e dados, dessa forma ninguém irá conseguir descobrir que são compradas, até porque os perfis são reais.

Onde comprar visualizações para o meu reels story?

No momento, indicamos a compra de visualizações reels através do redegram.com pois é o site que melhor desempenha bons resultados dentro do marketing para instagram.

O redegram.com possui diversos pacotes para você escolher com qual deles você quer dar o primeiro passo para começar a conquistar visibilidade dentro dessa rede social que tem crescido muito no Brasil e no mundo.

Todos os sites que mencionamos neste artigo são sites seguros que só trabalham com perfis reais, porém o site de maior destaque atualmente tem sido o redegram.com entregando um serviço rápido com total sigilo de informações.

Pacotes de visualizações reels redegram

Existem diversos pacotes de visualizações que o redegram.com disponibiliza em seu catálogo para que os interessados tenham mais opções de escolha.

Os pacotes variam de acordo com a quantidade de visualizações que você deseja escolher para o seu conteúdo, variando de 500 visualizações (pacote mínimo) e 250 mil (pacote máximo de visualizações).

Você pode comprar visualizações para o seu reels no Instagram quantas vezes você quiser, pois não tem limitação, e se por algum motivo os pacotes não atenderem a sua necessidade atual, basta entrar em contato com o atendimento do site e personalizar o seu pacote com um dos atendentes.

Quanto custam os pacotes de visualizações reels no Instagram?

Como foi dito anteriormente, existem diversos pacotes que o redegram disponibiliza para que você tenha muitas alternativas e consiga atingir o seu objetivo, no entanto o valor desses pacotes irão variar de acordo com a quantidade de views.

Separamos os três principais pacotes comprados por clientes para que você tenha uma base, mas esses valores podem variar de acordo com o tempo que você esteja vendo esse artigo, por isso recomendamos que acesse o site para mais informações.

Pacote com 1 mil seguidores

Esse é um dos pacotes mais utilizados por quem quer conhecer primeiro o serviço, porém devida a pouca quantidade de visualizações, esse pacote ainda não é suficiente para apontar para o algoritmo que sua conta tem autoridade na rede.

Pacote com 10 mil seguidores

O pacote com 10 mil visualizações já consegue te promover resultados melhores, pois o algoritmo entende que o seu conteúdo tem agradado ao público, por isso está conseguindo alcançar 10 mil usuários da rede social.

Pacote com 50 mil seguidores

Esse pacote com 50 mil seguidores é um dos mais vendidos do site, as pessoas optam por esse pacote porque ele consegue te dar pontos com o algoritmo, e o próprio algoritmo passa a te promover dentro da rede social sugerindo seu conteúdo para outras contas.

Pacotes personalizados

Caso os pacotes disponíveis no site oficial redegram.com não atendam a sua necessidade atual, você poderá entrar em contato com um atendente através do ícone de whatsapp no canto inferior direito da tela e personalizar um pacote de acordo com sua necessidade atual.

Como comprar visualizações reels no Instagram?

Separamos um passo a passo para você conseguir comprar visualizações reels com ainda mais facilidade e segurança no ato de compra.

Acesse o redegram

O primeiro passo é acessar o site do redegram.com pois no momento é o site mais seguro e confiável para comprar visualizações reels para o seu conteúdo.

Escolha o pacote de views reels

Após acessar o redegram.com procure pelo serviço de comprar visualizações para o reels e escolha o pacote que combina mais com o que você está buscando.

Insira o nome de usuário

Para que a plataforma identifique quem irá receber as visualizações, é necessário inserir o seu @ de usuário e um email para envio de nota.

Selecione o reels

Assim que o usuário é inserido aparecerá na sua tela o seu perfil com todos os seus reels, escolha qual reels irá receber as visualizações.

Pagamento do pacote

O quinto passo é prosseguir com o pagamento do pacote escolhido por você, verifique com o site as formas de pagamento disponíveis.

Entrega do serviço

O último passo é aguardar a entrega do serviço que ocorrerá assim que o pagamento for confirmado, de forma imediata e você receberá as notificações.

3 cuidados que todo mundo deve ter antes de comprar visualizações reels

Seguindo essas três dicas que trouxemos antes de comprar visualizações reels, você conseguirá ter melhores resultados e comprar com total segurança.

Escolher um site seguro

O primeiro cuidado a ser tomado antes de comprar visualizações reels é escolher um site seguro, que tenha certificação SSL e obedeça a todas as políticas de privacidade e Leis de proteção de dados.

O site precisa manter todas as suas informações em total sigilo, prezando pela sua segurança e privacidade, o redegram.com obedece a todas as políticas de privacidade e proteção de dados.

Não comprar visualizações de perfis fantasmas

O segundo cuidado muito importante a ser tomado é quanto a qualidade dos perfis que irão visualizar o seu conteúdo, pois o algoritmo consegue identificar quais são os perfis reais e quais são os perfis fantasmas.

Perfis fantasmas tiram a credibilidade do seu conteúdo, prejudicando o seu engajamento dentro da rede social, por isso que a compra de visualizações só é vantajosa quando é feita em sites seguros que trabalham com perfis reais e ativos no Insta.

Criar reels criativo

Antes de comprar as visualizações para o seu conteúdo reels, é fundamental que você crie o vídeo de forma criativa para que seu alcance seja ainda maior e você consiga ainda mais visualizações para o seu conteúdo.

Algo importante para ser lembrado é que as visualizações compradas são de perfis reais e ativos no Instagram, e se eles gostarem do seu conteúdo podem não só visualizar como curtir, comentar e até mesmo compartilhar trazendo mais views para o reels.

É seguro comprar visualizações reels no Instagram?

Sim, a prática de comprar visualizações para o reels do Instagram é totalmente segura, desde que a compra seja feita através de sites seguros que promovam visualizações de pessoas reais com conta ativa dentro da rede social.

A compra de visualizações de perfis fantasmas que não são consideradas seguras, pois diferentemente das visualizações de perfis reais, elas apontam para o algoritmo que seu perfil só alcança contas fakes, tirando sua autoridade na rede.

Para que você consiga aderir a essa estratégia de forma segura, é fundamental que opte por sites que entregam views de perfis reais, por isso trouxemos os 8 melhores sites neste artigo, pois todos trabalham com o serviço real.

Como identificar um site seguro em 3 passos

Através desses três passos mencionados abaixo, você conseguirá identificar se o site que deseja comprar visualizações é realmente seguro.

Feedback dos clientes

As avaliações dos clientes que já compraram com o site que você escolheu, pode nortear você e mostrar se o site é realmente seguro para comprar views reels ou se não vale a pena através daquele site.

Não é todo comentário que você deve acreditar, sugerimos que faça um balanço com todos os feedbacks e se a maioria dos feedbacks forem positivos, indica que o site realmente é seguro e agrada a maioria dos clientes.

Resultados no Google

Atualmente o google tem se tornado a maior fonte de pesquisa para a maioria das pessoas, isso porque ele prioriza apresentar os melhores resultados para os usuários, para que agregue valor a todos os usuários.

Faça uma pesquisa do site dentro do google e verifique quais resultados o google irá apresentar sobre aquele site, se os resultados forem positivos é sinal de que ele agrada ao público que compra com o site.

Atendimento e suporte especializado ao cliente

Sites que não possuem segurança não estão nem aí para os seus clientes, por isso não disponibiliza nenhum tipo de atendimento ou suporte para os seus clientes, pois só estão preocupados com o lucro.

Se o site escolhido por você possuir um sistema de atendimento e suporte especializado ao cliente, já é um excelente sinal de que o site realmente é seguro e põe as necessidades dos clientes como prioridade.

5 motivos para você comprar visualizações reels no Instagram

Existem vários motivos para você escolher aderir a essa prática e comprar visualizações reels no Instagram, separamos os 5 principais motivos para você conferir e falaremos em seguida individualmente sobre cada um deles, acompanhe.

Credibilidade do conteúdo

A compra de visualizações para o seu conteúdo irá promover credibilidade para a sua conta e para o próprio conteúdo, pois as pessoas entendem que quanto mais visualizações o conteúdo tem, mais credibilidade ele e a sua conta possuem.

Essa credibilidade pode te favorecer em diversos fatores, principalmente se a sua conta for empresarial, pois cria uma vantagem competitiva em relação ao seu concorrente, fazendo com que as pessoas optem pelo seu serviço ou produto.

Crescimento rápido

O Instagram possui uma inteligência artificial própria operada por um algoritmo que tem como um dos critérios de promoção de crescimento a quantidade de visualizações reels, quando você adquire views para seu conteúdo, você indica para o algoritmo que as pessoas gostam do que está vendo, e por isso consegue crescimento rápido.

Maior chances de ganhar seguidores e curtidas

Se você comprar visualizações com um dos 8 melhores sites que listamos aqui, você tem chances de ganhar mais seguidores para o seu perfil e curtidas para o seu conteúdo, pois os perfis são de pessoas reais, que caso gostem do seu conteúdo irão interagir com a sua conta também, se tornando até mesmo seus seguidores.

Autoridade dentro da rede social

Perfis que possuem conteúdos no reels com bastante visualizações, possuem muito mais autoridade do que pessoas que não possuem quantidade significativa de visualizações, por isso a compra pode promover mais autoridade dentro da rede, te tornando um ícone de influência no Instagram.

Engajamento orgânico

Quando entramos no Instagram e clicamos no campo “reels”, o algoritmo apresenta os melhores resultados no reels de vídeos que possuem muitas visualizações pois o algoritmo sugere esses conteúdos por achar que pode agradar aos usuários da rede, promovendo dessa forma engajamento orgânico.

Vale a pena comprar visualizações reels Instagram?

De acordo com a maioria das avaliações de quem compra visualizações reels no Instagram, essa prática é muito vantajosa para conseguir crescer dentro da rede social em um curto espaço de tempo.

Mas claro que para que essa estratégia seja realmente vantajosa é necessário que o site escolhido por você seja seguro e entregue visualizações de perfis reais, pois o algoritmo reconhece os perfis fantasmas pois é dessa forma que ele consegue sugerir seu conteúdo para contas que talvez gostem do seu conteúdo.

Neste artigo, priorizamos reunir as principais informações e dicas sobre essa estratégia e em paralelo realizamos um teste minucioso para eleger os 8 melhores sites para comprar visualizações reels para seu conteúdo no Instagram.

Para que você consiga crescer ainda mais rápido e alcance maior visibilidade na rede, você também pode optar por comprar curtidas para seus reels e comprar seguidores para a sua conta, o site redegram.com possui todos esses serviços de marketing para instagram.

Conclusão

A prática de comprar visualizações para o reels no Instagram tem sido muito explorada no Brasil e no mundo, mas antes de comprar views reels é necessário tomar alguns cuidados para escolher um site seguro.

Somente as visualizações reels de pessoas reais com conta ativa dentro do Instagram são vantajosas para gerar mais engajamento e fazer o seu perfil crescer de forma rápida com qualidade de conteúdo.

Visualizações de perfis fakes não trazem visibilidade para o seu conteúdo e conta, pois o algoritmo consegue identificar os perfis que estão visualizando seu conteúdo, e pode até mesmo prejudicar sua conta como forma de punição.

Foi visando a sua segurança que listamos neste artigo os 8 melhores sites seguros para comprar visualizações reels no Instagram, todos trabalham com visualizações de perfis reais, total qualidade e segurança para você aderir a essa estratégia.

