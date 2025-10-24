Ofertas antecipadas de Black Friday no Magalu: aproveite nesta sexta e sábado

Confira algumas promoções válidas até sábado:

- Smart TV 65" TCL 4K UHD QUED 21x R$ 157,00 sem juros no Cartão Luiza ou R$ 3.297,00 à vista

- TV 43" TCL Full HD: 21x de R$ 85,00 no Cartão Luiza ou R$ 1.785,00 à vista.

- Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB: 21x de R$ 252,00 no Cartão Luiza ou R$ 4.799,00 no Pix ou dinheiro.

- Smartphone Motorola Moto G05 256GB: 21x de R$ 43,00 no Cartão Luiza ou R$ 809,10 no Pix ou dinheiro.

- Smartphone Samsung Galaxy A16 256GB: 21x de R$ 62,00 no Cartão Luiza ou R$ 1.169,10 no Pix ou dinheiro.

- Notebook Dell Inspiron 15 Intel Core i5: 21x de R$ 162,00 no Cartão Luiza ou R$ 3.299,00 no Pix ou dinheiro.

- Geladeira Brastemp Duplex Branca 463L: 21x de R$ 180,00 no Cartão Luiza ou R$ 3.599,00 no Pix ou dinheiro.

- Colchão de molas ensacadas + Box casal Ortobom: 21x de R$ 76,00 no Cartão Luiza ou R$ 1.596,00 à vista.

- Liquidificador Mondial Easy Power ou jogo de copos com jarra de vidro: R$ 79,00 à vista.

- Air Fryer Britânia 4,2 litros: R$ 229,00 à vista no Pix ou dinheiro.

Essas e muitas outras ofertas incríveis esperam por você! Neste sábado, estaremos abertos até as 17h para melhor atendê-lo.

Não perca tempo, venha para a loja ou entre em contato com um vendedor pelo link: https://maga.lu/loja0010

O Magalu antecipou algumas ofertas imperdíveis de Black Friday, que vão de sexta a sábado! É a sua chance de garantir aquele produto dos sonhos.