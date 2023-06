Oferta junina: construtora oferece imóveis com preços promocionais em São Carlos, Araraquara e Rio Claro

ADN Construtora realiza promoção junina e espera aumentar o volume de vendas em 30%. (Imagem ilustrativa do Valência Residence em Araraquara) -

Uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica e divulgada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) apontou que 34% das famílias pretendem comprar um imóvel no interior paulista, nos próximos dois anos.

O levantamento mostra que apesar da inflação, o mercado imobiliário segue acelerado e muitas pessoas querem realizar o sonho do imóvel próprio para fugir do aluguel ou para investir e ter uma renda extra.

Para incentivar a compra de imóveis de alta qualidade e aproveitar a temática de festas juninas, a ADN Construtora lançou a campanha “Arraiá ADN” que prevê descontos de mais de R$ 50 mil e com condições especiais de pagamento para quem deseja adquirir um apartamento na cidade de São Carlos, Araraquara ou Rio Claro.

Campanha da ADN Construtora prevê descontos de mais de R$ 50 mil até o fim do mês de junho.

A campanha vai até o fim do mês de junho e segundo o diretor comercial, Caio Maroni, a ADN Construtora estima um aumento de 30% nas vendas. “Os interessados terão a oportunidade de adquirir um imóvel completo e com condições especiais de pagamento. Além disso, estaremos com uma equipe de consultores especializamos em orientar sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, que vão esclarecer quaisquer dúvidas e auxiliar os nossos clientes em todo o processo para conseguir o subsídio do governo”, disse.

Lançamentos também participam da promoção

A ADN Construtora informou alguns dos empreendimentos que estão com unidades disponíveis na promoção junina. Segundo Maroni, todos os imóveis da promoção estão contemplados no programa Minha Casa, Minha Vida. Os lançamentos Valência Residence (Araraquara), Vila das Cerejeiras (Araraquara), Aspen Residence (São Carlos) e Lisboa Residence (São Carlos) são algumas das opções.

“Essa promoção é para quem quer sair do aluguel ou investir em um imóvel próprio. Por isso, não perca mais tempo procurando apartamento, o ‘Arraiá ADN’ é a oportunidade perfeita para você. Visite nossos plantões de venda e fale com nossos consultores, você vai fechar negócio com a gente! E quem preferir comprar online, é só acessar o nosso site adnconstrutora.com.br e falar com um de nossos especialistas imobiliários”, completou Maroni.

Sobre a ADN Construtora

Com mais de 11 anos no mercado, a empresa pertence ao Grupo ADN e é reconhecida por oferecer empreendimentos de alta qualidade que atendem às necessidades de seus clientes. Além disso, a empresa vem se destacando por investir em tecnologia de ponta e em práticas sustentáveis. Como resultado, a ADN Construtora é uma das principais referências em construção civil no interior paulista, estando ranqueada entre as 100 maiores construtoras do Brasil. Para saber mais sobre as promoções e conhecer todos os lançamentos, acesse www.adncontrutora.com.br ou acompanhe pelas redes sociais.

