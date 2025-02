O Botiquim do Seu Zé reinaugura neste sábado com porções de dar água na boca

O botequim do Seu Zé (em referência ao Zé Pilintra), está de cara nova e será reinaugurado neste sábado (8), a partir das 18h, no mesmo endereço: Rua Raimundo Correa, nº 11, Vila Marcelino, próximo à CPFL.

A cozinha, sob nova direção, apresenta novos sabores, porções, comidas de boteco, sobremesas, espetinhos e o famoso acarajé, atendendo no almoço e jantar.

O Botiquim está mais aconchegante, trazendo nova decoração e iluminação, elaboradas pela empresária Fabiane Esteves Barbosa.

O grupo musical “Vem pro Samba” se apresentará no palco do Botequim neste sábado (8/02) a partir das 18h.

Cerveja gelada, drinks, porções, música ao vivo num ambiente familiar e com atendimento diferenciado.

Novidade

O Botiquim do Seu Zé está no ifood com porções, prato feito/marmitex, com atendimento até Meia Noite

Serviço

Botiquim do Seu Zé

Local: Rua Raimundo Correa, nº 11, Vila Marcelino, São Carlos (SP)

Almoço: das 11h até 14h / e à noite: das 18h até 00h

Telefone: (17) 99684-2071

Instagram: @botiquimdoseuze

Peça também pelo ifood

"O Botiquim do Seu Zé é de todos. Respeitamos todas as pessoas, independente de suas religiões, crenças e cores" diz a empresária Fabiana.