NSF abre vaga para líder de produção em São Carlos; veja como enviar currículo

Requisitos

- Formação em engenharia (concluída ou em andamento).

- Comprometimento

- Capacidade de concentração

- Trabalho em Equipe

- Boa Comunicação

- Boa Relação interpessoal Responsabilidade absoluta com a qualidade

- Organização

- Resiliência

- Foco em melhoria

Responsabilidades e Objetivos da Vaga:

Acompanhar uma linha de montagem focando em melhoria de processos, garantindo o abastecimento da linha , qualidade dos expositores e a melhoria do fluxo de trabalho e a gestão da equipe

Encaminhe seu currículo para email: selecao@nsf.ind.br Coloque o nome da vaga de interesse no assunto do e-mail. Coloque o nome da vaga de interesse no assunto do e-mail.

Sobre a NSF



Há mais de 30 anos no mercado, a NSF trabalha na constante busca da perfeição dos produtos e serviços que contam hoje com qualidade tecnológica que a coloca entre os melhores do mundo.



A empresa produz a linha completa de equipamentos para supermercados e auto serviço, desde check outs e check stands até a casa de máquinas, com alta tecnologia e constante inovação.