Nova atração em São Carlos: Carreta Playground leva diversão completa para qualquer evento

São Carlos acaba de ganhar uma nova opção de entretenimento infantil que já está fazendo sucesso entre as crianças e chamando a atenção dos pais. Trata-se da Carreta Playground, uma atração inovadora, prática e totalmente versátil, que leva a diversão até o local onde a festa acontece.

A carreta é equipada com uma estrutura completa de lazer e pode ser instalada em ambientes internos ou externos, sem a necessidade de energia elétrica, o que facilita a montagem e amplia as possibilidades de uso. A proposta é oferecer diversão sem complicação, com segurança e comodidade.

Indicada para festas de aniversário, eventos escolares, confraternizações, condomínios, festas abertas ou privadas, a Carreta Playground pode ser utilizada tanto em eventos gratuitos quanto com cobrança de ingresso. Onde há crianças, a atração se transforma em um verdadeiro ponto de alegria.

Um dos grandes diferenciais é que a carreta reúne sete brinquedos em uma única estrutura, garantindo variedade e entretenimento contínuo:

Escorregador Tobogã

Obstáculos interativos

Túnel de fitas

Piscina de bolinhas

Escorregador caracol

Saco de pancadas

Pula-pula (cama elástica)

Os pacotes de locação variam de 2 a 5 horas, com condições especiais para períodos maiores. Para garantir a tranquilidade dos responsáveis, um monitor acompanha as crianças durante toda a utilização do brinquedo, assegurando organização e segurança.

Quem deseja levar a Carreta Playground para seu evento pode obter mais informações pelas redes sociais e WhatsApp.

Instagram: @expresso.diversao

Telefone/WhatsApp: (16) 99992-7959

Carreta Playground: a diversão que estaciona onde a festa acontece.