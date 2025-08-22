Neste sábado o Magalu estará com a loja aberta até as 17h com top ofertas em 21X sem juros

Magazine Luiza São Carlos - Crédito: arquivo pessoal
Aproveite as top ofertas da Magalu com parcelamento em 21X sem juros no Cartão Luiza.
Confira algumas promoções incríveis:
- Smartphone Samsung Galaxy A06: 21X de R$ 29,90 no Cartão Luiza com recarga programada.
- Smart TV 32” Samsung: Apenas 21X de R$ 57,00 no Cartão Luiza.
- Geladeira Electrolux Bivolt 480 litros:
- Branca: 21X de R$ 200,00 no Cartão Luiza
- Inox: 21X de R$ 210,00 no Cartão Luiza
- Lavadora Electrolux 12KG: Somente 21X de R$ 95,00 no Cartão Luiza.
- Notebook Lenovo Core i5: Apenas 21X de R$ 162,00 no Cartão Luiza.
- Jogo de panelas Erilar 10 peças ou fritadeira elétrica 3,2L por apenas R$ 199,00.
- Panela de pressão 4,5L antiaderente, ferro de passar a vapor Electrolux ou liquidificador turbo por apenas R$ 99,00.
- Guarda-roupa de casal grande com espelho e pezinho: 21X de R$ 95,00 no Cartão Luiza.
Essas ofertas e muito mais ! Corre para a Magalu de São Carlos ou entre em contato pelo link: https://maga.lu/loja0010
