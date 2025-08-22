(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Ofertas

Neste sábado o Magalu estará com a loja aberta até as 17h com top ofertas em 21X sem juros

22 Ago 2025 - 16h46Por Magazine Luiza
Magazine Luiza São Carlos - Crédito: arquivo pessoalMagazine Luiza São Carlos - Crédito: arquivo pessoal
 
Aproveite as top ofertas da Magalu com parcelamento em 21X sem juros no Cartão Luiza. 
 
Confira algumas promoções incríveis:
 
  • Smartphone Samsung Galaxy A06: 21X de R$ 29,90 no Cartão Luiza com recarga programada.  
  • Smart TV 32” Samsung: Apenas 21X de R$ 57,00 no Cartão Luiza.  
  • Geladeira Electrolux Bivolt 480 litros:   
  • Branca: 21X de R$ 200,00 no Cartão Luiza  
  • Inox: 21X de R$ 210,00 no Cartão Luiza  
  • Lavadora Electrolux 12KG: Somente 21X de R$ 95,00 no Cartão Luiza.  
  • Notebook Lenovo Core i5: Apenas 21X de R$ 162,00 no Cartão Luiza.  
  • Jogo de panelas Erilar 10 peças ou fritadeira elétrica 3,2L por apenas R$ 199,00.  
  • Panela de pressão 4,5L antiaderente, ferro de passar a vapor Electrolux ou liquidificador turbo por apenas R$ 99,00.  
  • Guarda-roupa de casal grande com espelho e pezinho: 21X de R$ 95,00 no Cartão Luiza.
Essas ofertas e muito mais ! Corre para a Magalu de São Carlos ou entre em contato pelo link: https://maga.lu/loja0010

