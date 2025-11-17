Nesta terça (18) a Hamburgueria Burgers On The table abre as portas ao público em seu novo espaço em frente a pista de skate

Novo espaço da Burgers On The Table fica defronte a pista de skate do Santa Felícia - Crédito: divulgação
Depois de dois meses de reforma em seu novo espaço, em frente à pista de skate do Santa Felícia, a Burgers On The Table realizou sua pré-inauguração com eventos fechados para familiares, amigos e clientes próximos.
Os testes ajudaram a ajustar processos e deixar tudo pronto para a inauguração oficial em novembro.“Identificamos pontos importantes de melhoria e já fizemos todos os ajustes. Agradecemos a todos que vieram nos prestigiar”, afirmam os proprietários Eliézer e Marília.
Com seis anos de história e referência em hambúrguer artesanal na cidade, a hamburgueria inicia uma nova fase em um espaço maior, climatizado e ao lado da tradicional sorveteria Gela Boca, oferecendo mais conforto e experiência aos clientes.
Burgers On The Table
Novo endereço: em frente à pista de skate do Santa Felícia, ao lado da sorveteria Gela Boca
WhatsApp: (16) 99358-3569
Instagram: @burgersonthetable
