segunda, 17 de novembro de 2025
Nesta terça (18) a Hamburgueria Burgers On The table abre as portas ao público em seu novo espaço em frente a pista de skate

17 Nov 2025 - 08h40Por Burgers On The Table
Novo espaço da Burgers On The Table fica defronte a pista de skate do Santa Felícia - Crédito: divulgaçãoNovo espaço da Burgers On The Table fica defronte a pista de skate do Santa Felícia - Crédito: divulgação
Depois de dois meses de reforma em seu novo espaço, em frente à pista de skate do Santa Felícia, a Burgers On The Table realizou sua pré-inauguração com eventos fechados para familiares, amigos e clientes próximos.
 
Os testes ajudaram a ajustar processos e deixar tudo pronto para a inauguração oficial em novembro.“Identificamos pontos importantes de melhoria e já fizemos todos os ajustes. Agradecemos a todos que vieram nos prestigiar”, afirmam os proprietários Eliézer e Marília.
 
Com seis anos de história e referência em hambúrguer artesanal na cidade, a hamburgueria inicia uma nova fase em um espaço maior, climatizado e ao lado da tradicional sorveteria Gela Boca, oferecendo mais conforto e experiência aos clientes.
 
Burgers On The Table
Novo endereço: em frente à pista de skate do Santa Felícia, ao lado da sorveteria Gela Boca
WhatsApp: (16) 99358-3569
Siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as promoções e novidades, somos quase 19 mil seguidores.

