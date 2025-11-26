(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Nesta quinta tem Esquenta Black Frieday no Magalu

26 Nov 2025 - 20h28Por Magazine Luiza
Aproveite as ofertas imperdíveis apenas nesta quinta-feira, 27/11
 
- Smart TV 50" LG 4K Ultra HD: 21x de R$ 105,00 no Cartão Luiza ou R$ 2.094,75 à vista no Pix ou Dinheiro.
  
- Smart TV 32" Samsung HD: 10x de R$ 99,90 nos Cartões ou R$ 899,00 à vista no Pix ou Dinheiro.
  
- Smartphone Samsung Galaxy S24 FE 128GB: 21x de R$ 119,00 no Cartão Luiza ou R$ 2.299,00 à vista no Pix ou Dinheiro.
  
- Geladeira Electrolux IB7S Inverse Cinza: 21x de R$ 191,00 no Cartão Luiza ou R$ 3.799,00 à vista no Pix ou Dinheiro.
  
- Lava e Seca Midea Smart Titanium 11kg: 21x de R$ 143,00 no Cartão Luiza ou R$ 3.003,00 à vista no Pix ou Dinheiro.
 
Não fique de fora! Corre pra loja  ou entre em contato com um vendedor através do link: https://maga.lu/loja0010.

